【工作壓力】行醫壓力極大超常人想像　90後移澳醫生揭7大難處

▲ 從事醫療行業壓力極大，近日就有90後移澳醫生在社交媒體上列出醫生的7大難處，向公眾揭示他們需要面對的壓力。

醫生工作壓力大、工時長，容易引起精神問題，去年便有一名26歲日本醫生因為過勞導致抑鬱，最終自殺離世。而近日，就有90後移澳醫生在社交媒體分享，作為醫生經常需要面對的7大難處，慨嘆「行醫唔同一般行業，並唔只係打份工咁簡單」。

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「Dr文科生」上周四（24日）在Facebook個人專頁發文，指出醫生每年最常見的死因為自殺，並列出以下7大難處，揭示醫生需要面對的壓力。

1. 自我懷疑

「Dr文科生」表示，每個醫生都一定有自我懷疑過，反覆猜測自己的診斷到底是否正確；就算診斷正確，面對病危或重症病人時，也總會去想是否可以再早些發現、為何之前沒有想到、如果早些想到的話，結局會否不一樣等問題。

2. 無力感

每個醫生都總會遇到一些不甘心的個案，明明已經傾盡全力、做盡所有可以做的治療，卻也不一定能救回病人。每天面對生離死別，間中亦難免會有很重的無力感。

3. 過度勞累

每天「收極都未收完症」，看完一個又一個的病人，但卻彷彿不會有看完的一天。每天上班就是不停重複工作，看病人、打病歷、填表格、通知家屬、寫藥單、開會、做研究......「一日24個鐘都好似唔夠咁」。

4. 診斷錯誤

病人求醫時，醫生的診斷往往至關重要，但「Dr文科生」就坦言每個醫生都一定試過意外忽略病人的症狀或診斷錯誤，然後過幾天有同事或資深醫生幫忙看診的時候才後知後覺，自責為何當初沒有想到、做到。一旦病人情況變差，醫生便容易將原因歸咎為「自己做得不夠好」。

5. 持續進修的壓力

要成為專科醫生就需要另外進行考試，「Dr文科生」就指，每個醫生都一定試過過在準備過程中情緒崩潰，因為準備考試的過程「真係好辛苦好大壓力」。醫生在準備考試的同時仍需全職工作，同時亦要寫論文、查閱相關書籍，以及「操卷」做practice questions。有時就算準備充足，考試也不一定能合格；雖然通過考試與否有很多原因，亦需講求天時地利人和，但不合格的時候便很容易再一次陷入自我懷疑。

6. 同儕間的比較

無論是讀書抑或步入社會，同儕之間難免會出現互相比較的情況，醫生訓練時亦不例外。「Dr文科生」就表示，「總有啲醫生係面面俱圓」，除了懂得與病人及家屬溝通、深得老闆歡心、醫術高明之外，有時甚至還擁有亮眼的外型，「比比下好容易又會出現自卑感」。

7. 擔心被前輩批判

「Dr文科生」指，每個醫生都一定遇過「好L惡嘅資深醫生同教授」，有時候想詢問對方的意見卻又害怕被「鞭屍」，同時亦擔心對方覺得「點解咁簡單嘅問題都要問」，每天上班都擔驚受怕，擔心會被人批判。

他提到，之所以突然想發文，是因為最近發現一名junior醫生被工作影響情緒，需要看醫生及服用抗抑鬱藥，讓他感到十分諷刺，「本應是要醫治病人嘅醫生，因為工作壓力太大而未能好好照顧自己嘅心靈健康，呢個係幾咁唏噓嘅一件事」。

他又呼籲同行多關心身邊的同事，面對junior的問題時「多啲耐性，少d judgement同脾氣」，一起創造更好的工作環境。

内容獲Facebook個人專頁「Dr 文科生」授權轉載。

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責任編輯：陳慧靈