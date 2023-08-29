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【香港小姐】何依婷獲「最受歡迎企業活動司儀大獎」　Regina：有啲受寵若驚

娛樂 17:22 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

何依婷（Regina）事業愛情兩得意！

TVB小花何依婷（Regina）事業愛情兩得意！

她近日被網民野生捕捉，發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽，後來更大方承認與對方相戀了一段時間。

除此之外，Regina今日（8月28日）在IG公布另一「喜訊」，就是她奪得入行後首個獎項，並接受TOPick訪問分享喜悅。

【女神封盤】何依婷廣州拍拖睇展覽斷正　Regina親回應彼此關係講男方3大優點

何依婷：有啲受寵若驚

Regina在IG分享自己拿著「最受歡迎企業活動司儀大獎」獎座的相片，她與TOPick分享入行後首次奪獎的感受：「好開心，有啲受寵若驚，無諗過自己會喺司儀上面可以攞到獎，而且都係我入行後第一個獎，我覺得好有意義。」

她續說：「多謝所有投咗我一票嘅企業客戶，同埋大會，我覺得好開心，係對我嘅一個肯定嚟嘅，希望佢哋以後都會多啲搵我。」

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Regina力求進步

Regina過往曾住大騷司儀、節目主持，其淡定表現獲觀欣賞，對此，她回應道：「都好多謝觀眾讚我嘅表現，都開心嘅，你問我滿唔滿意，我覺得永遠都係會有進步空間，人係唔可以停喺原點，所以一路努力學習，希望自己可以愈嚟愈好。」

她寄望自己可多拍劇、多參與不同的騷，並希望可突破自己，至於愛情方面就隨緣，我覺得女仔都係要有自己嘅事業同能力，其他嘢就交返畀個天安排啦！」

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港姐亞軍

何依婷參加2017年香港小姐奪亞而入行，當選後備受力捧，由最初主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

早前在新版《十月初五的月光》更首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

何依婷亦參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。當中更與阿佘有不少對手戲，難怪早前她受訪時直言很像「中頭獎」一樣，非常開心，足見公司給其不少機會！

記者：陳淑霖、梁樂欣

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