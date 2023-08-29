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【京津冀水災】3慈善團體董事局攜手捐贈150萬賑災　支援重建家園

社會 16:35 2023/08/29

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博愛醫院、仁濟醫院及仁愛堂3個慈善團體董事局聯袂捐款港幣150萬元，援助京津冀及東北地區水災居民。（受訪者提供）

京津冀及東北地區洪災災情嚴重，博愛醫院、仁濟醫院、仁愛堂3間慈善團體董事局今日（29日）聯合宣布，透過中聯辦合共捐款港幣150萬元，支援當地賑災工作，盼結合力量，共同決定撥款支援災民重建家園，並呼籲更多機構和善長能夠伸出援手，共同關注災情，給予災民持續支持。

上述3個慈善團體代表今前往中聯辦總部辦公室，向中聯辦副主任何靖遞交上述善款支票轉送災區，表達對受災同胞的深切慰問。

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博愛醫院董事局主席陳首銘表示，深切關注東北地區洪災帶來的災難和困境，指港人與國內同胞血濃於水，希望捐款能夠幫助災民早日恢復正常生活，重建家園。

仁濟醫院董事局仝人則對是次暴雨和洪災表示感到震驚及難過，主席孫蔡吐媚說，盼藉捐款幫助救災，並傳達董事局和香港人對受災同胞的慰問和關懷。

仁愛堂主席戴凱倫則表示，香港與內地同胞血濃於水，本著守望相助的精神，期望通過捐款可為災區的救援工作略盡綿力，為受災同胞雪中送炭。

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責任編輯：馮琪雅

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