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【KO便秘】日食4碗菜仍然便秘　營養師揭缺2大重點助排清宿便

保健美顏 18:36 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

日食4碗菜仍便秘，營養師揭欠缺2重點助排便順暢。

便秘時多吃菜未必可以解決問題！台灣營養師李婉萍日前指出，便秘患者除了要多吃菜，還要注意2大重點攝取，才能真正幫助排便順暢。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】街頭小食熱量大比拼　營養師拆解6大邪惡陷阱

李婉萍在Facebook專頁分享個案，表示有一名便秘患者飲食清淡健康，甚至每日可以吃「4碗青菜」，膳食纖維攝取量非常足夠，但仍然排便不暢。對此，李婉萍直言問題所在：

差在沒有吃水果、油脂量也不夠！

李婉萍提醒，患者可從兩方面進行改善。首先是水煮青菜時多加2匙油；吃菜之餘，還要記得吃水果，因為水果可以幫助軟化糞便。其中，木瓜、百香果等含有酵素的水果，是能幫助軟化糞便的好幫手，但效果因每人體質而異，建議患者可多樣嘗試，觀察自己吃哪種水果最暢便。

最後，該名患者聽取了李婉萍的建議，再調整飲食習慣，半年以來排便狀態穩定，便秘困擾得到解決。

3種常見便秘型態及解決方案

實際上，李婉萍曾於網站分享，指出要解決便秘問題，首先要了解便秘所屬型態，再使用不同對應方法。例如常見3類型：

  • 有便意上不出來
  • 糞便乾硬
  • 糞便黏性強

點擊大圖看各類型解決方案：

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責任編輯：羅嘉欣

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