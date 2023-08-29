【海洋公園】水上樂園開幕兩周年套票 低至63折享門票連儲物櫃或餐飲優惠
社會 16:51 2023/08/29
海洋公園水上樂園開幕兩周年，新推出兩款套票，包括全新套票組合及全年會員專享禮遇，購買入場門票送價值120元儲物櫃或園內餐飲優惠，售價低至63折，優惠期至2023年10月31日。每次交易限購4套。
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優惠套票詳情：
|2款門票種類
|原價
|優惠價
|折扣
水上樂園周年優惠套票（儲物櫃）， 包括：
|即日起至2023年8月31日
|718元
|478元
|66折
|9月1日至10月31日（9月2日及9日除外）
|680 元
|598 元
|88折
|9月2日及9月9日
|680 元
|428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五）
|63折
水上樂園周年優惠 套票（餐飲）， 包括：
|9月1日至10月31日（9月2日及9日除外）
|680 元
|428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五）
|63折
|9月2日及9月9日
|680 元
|598元
|88折
另外，全年Go Splash會籍或全年Go Splash Lite會籍，將會獲贈總值90元的餐飲電子優惠券，10月31日到期；在9月1日至10月31日期間的指定日子，以優惠價1元體驗水上樂園映灣小屋的二人用叢林小舍（原價650元）。
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責任編輯：陳麗娜