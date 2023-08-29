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【海洋公園】水上樂園開幕兩周年套票　低至63折享門票連儲物櫃或餐飲優惠

社會 16:51 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

水上樂園開幕兩周年套票，低至63折享門票連儲物櫃或餐飲優惠。（海洋公園提供）

海洋公園水上樂園開幕兩周年，新推出兩款套票，包括全新套票組合及全年會員專享禮遇，購買入場門票送價值120元儲物櫃或園內餐飲優惠，售價低至63折，優惠期至2023年10月31日。每次交易限購4套。

點擊圖片放大
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優惠套票詳情：

2款門票種類 原價優惠價折扣

水上樂園周年優惠套票（儲物櫃）， 包括：

  • 一張成人門票 （指定日期）
  • 同日一個標準儲物櫃的服務（價值120港元）
即日起至2023年8月31日718元478元66折
9月1日至10月31日（9月2日及9日除外）680 元598 元88折
9月2日及9月9日680 元428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五）63折

水上樂園周年優惠 套票（餐飲）， 包括：

  • 一張成人門票 （指定日期）
  • 餐飲優惠券（價值 120元）
9月1日至10月31日（9月2日及9日除外）680 元428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五）63折
9月2日及9月9日680 元598元88折

另外，全年Go Splash會籍或全年Go Splash Lite會籍，將會獲贈總值90元的餐飲電子優惠券，10月31日到期；在9月1日至10月31日期間的指定日子，以優惠價1元體驗水上樂園映灣小屋的二人用叢林小舍（原價650元）。

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責任編輯：陳麗娜

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