【海洋公園】水上樂園開幕兩周年套票　低至63折享門票連儲物櫃或餐飲優惠

▲ 水上樂園開幕兩周年套票，低至63折享門票連儲物櫃或餐飲優惠。（海洋公園提供）

海洋公園水上樂園開幕兩周年，新推出兩款套票，包括全新套票組合及全年會員專享禮遇，購買入場門票送價值120元儲物櫃或園內餐飲優惠，售價低至63折，優惠期至2023年10月31日。每次交易限購4套。

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優惠套票詳情：

2款門票種類 原價 優惠價 折扣 水上樂園周年優惠套票（儲物櫃）， 包括： 一張成人門票 （指定日期）

同日一個標準儲物櫃的服務（價值120港元） 即日起至2023年8月31日 718元 478元 66折 9月1日至10月31日（9月2日及9日除外） 680 元 598 元 88折 9月2日及9月9日 680 元 428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五） 63折 水上樂園周年優惠 套票（餐飲）， 包括： 一張成人門票 （指定日期）

餐飲優惠券（價值 120元） 9月1日至10月31日（9月2日及9日除外） 680 元 428元（星期六、日及 公眾假期） 328元（星期一至五） 63折 9月2日及9月9日 680 元 598元 88折

另外，全年Go Splash會籍或全年Go Splash Lite會籍，將會獲贈總值90元的餐飲電子優惠券，10月31日到期；在9月1日至10月31日期間的指定日子，以優惠價1元體驗水上樂園映灣小屋的二人用叢林小舍（原價650元）。

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責任編輯：陳麗娜