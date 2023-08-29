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【北上消費】田北辰批港商場不思進取「食老本」　促創新增吸引力

政治 16:53 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

香港疫後經濟復甦不似預期，港人紛紛北上消費，實政圓桌立法會議員田北辰認為香港要重拾吸引力就一定要創新，才可以吸引內地人和港人在本港消費，以鞏固競爭力。

不信延長商場營業時間可吸引市民夜晚消費

田北辰表示，不相信延長商場營業時間，就能吸引更多市民夜晚消費，因為根本原因是市民對店舖賣的東西沒興趣。他比較內地和香港商場的分別，指內地商場新意無限，可以玩賽車和滑雪，相反香港商場有點不思進取，還是「食緊老本」。他說，明白很多事法例上內地可做香港做不了，「消防、衞生、噪音十幾萬樣嘢要符合，但是否除了法律上不容許的東西外，其他就做不到呢？」

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他稱，以其經驗的店舖來說，最好賣的都是新品，「貴一貴都有人買，反而舊的怎麼便宜都沒人買。所以我哋一定要創新。」

已向港鐵建議推假日消費乘車優惠

另外，田北辰透露有人希望他幫手游說港鐵可否推出假日消費乘車優惠，推動本地遊，鼓勵香港人留港消費。他稱已向港鐵建議，舉辦多次周末半價乘車日，不過不包括跨境服務，只限本地鐵路服務，再觀察留港消費成效如何。

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記者：戴朗希

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