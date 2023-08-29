【兒童健康】味精過敏現3大症狀 中醫教自製天然調味粉分享兩招「解毒」

▲ 大人小朋友吃太多味精會對身體有影響。

外出食飯，菜色美味，但背後很有可能隱藏很多添加調味料，很多廚房師傅表示背後的大師傅就是「味精」，味精過量會引發敏感，身體不適。註冊中醫師馬琦傑就在網上分享自己日前到流浮山食海鮮，食材新鮮又好味，不過回家後就開始味精過敏，他就即時用兩招「解毒」，及鼓勵大家可以使用天然自製調味粉。

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馬醫師寫道，「昨天和朋友一起去流浮山食海鮮，新鮮的食材，本應是健康又好味。不過，原來上湯、豉油同蒜薑勁多味精（一位廚房朋友話我知）回家就開始「味精過敏」- 頭痛、口乾、失眠⋯」

馬醫師表示，

唯一解決方法，飮多啲水同解毒的雙菊水，要食清啲。

他分享表示如果讀者跟他一樣，食完味精出現這些問題:

1.頭痛

2.特應性皮炎

3.可能會出現噁心、麻木、潮紅、刺痛、心悸和嗜睡。

很有可能有「穀氨酸一鈉綜合症狀」（MSG Symptom Complex）即「味精過敏」。

▲ 味精影響健康。圖:iStock

小朋友吃太多味精影響成長

而小朋友吃得太多味精或添加劑，對於成長都有影響:「短期影響反應差、脾氣差、集中力差；而長期，就對可能出現兒童味覺發展、代謝的問題。

馬醫師建議如果出現以上皮膚、鼻或氣管敏感，儘量少吃，食要吃原食物，湯底醃肉也一樣。

▲ 菊花經常用作藥材使用。圖:iStock

雙菊水好處



杭菊-小朋友易上火熱氣，可有效降火；而且，保護小朋友眼睛，緩解乾澀。

洋甘菊-上學緊張，可以幫助孩子放鬆，助身體恢復平衡狀態。

雙菊水製法

材料：杭菊15g , 洋金菊15g, 甘草2片, 水2000ml

做法：

1.所有材料放入水中並煲15分鐘即可。

2.建議1星期煲1次，多左放雪櫃，隨時可以飲用。

3.入水壼前加小量麥芽糖或蜜糖。

馬醫師還推介幾款DIY天然湯底，可以自製天然食材調味， 鷄粉、魚粉。

1.天然雞粉

每1000克的新鮮無激素雞肉提取150克，以低溫烘乾新鮮肉粉質細滑，只落鹽去調味。

2.天然魚粉

將江魚仔打碎，江魚仔原條連骨打，不加任何調味。魚粉含較高鈣質，幫助長高需要；江魚仔含大量DHA和EP，這兩種不飽和脂肪酸對兒童腦部發展有大大的幫助。

文章經中醫爸B-馬琦傑醫師授權轉載

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記者:陳麗薇