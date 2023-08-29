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【破毒強人】陳豪望再挑戰任港姐司儀　胡定欣被讚歌藝進步盼登台唱歌

娛樂 18:28 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

TVB熱播劇《破毒強人》進入尾聲，今日（8月29日）一眾演員陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛和郭柏妍等出席劇集宣傳活動，在活動上更宣布7天跨平台總收視達25.1點，電視台黃金時段連續3周收視冠軍，而社交平台總播放量更突破3.7億，成績非常好。

談到劇集收視高企，陳豪（阿Mo）及胡定欣接受TOPick訪問，阿Mo指沒有預料到有那麼高收視：「大家也是抱着嘗試的心態，以黑色世界描寫這部戲，有關毒品、殺人的元素，觀眾又不抗拒，令我們之後創作空間更大。」

【破毒強人】阿蕭帶定欣逃命漫天羽毛打噴嚏　陳豪槍指阿廉兩分鐘有張力

望演徹底反派

劇集接近尾聲，定欣透露與阿Mo的關係漸有變化：「慢慢見到章琳又很愛文華，我很喜歡剛播出與文華在書局說心底話那埸囗，我們不是很表面談情，但那份情是在我們心中，而觀眾又幾喜歡我們這種交流。」

提到二人合作數次，若再合作會想演甚麽對手戲？定欣說：「經過今次觀眾的反應，可以演一個徹底的反派，有今次個膽子大些。」

陳豪與胡定欣（陳曉柔 攝）

勇於再度挑戰任司儀

至於日前阿Mo擔任港姐司儀，獲得不少負評，會否不想再接受挑戰？阿Mo斬釘截鐵說：「不會，觀眾說得沒錯，我看回也覺得不舒服，始終我們不是司儀材料，我們是演員，又是首次嘗試，表現還好，我們要掛着記好稿，連女仔也不敢望，所以大家是少了互動和搞氣氛，我相信再有機會做，會做得更好。（Aimee有沒有看你表現？有，她和二仔都有觀看，她說『麻麻地』。」

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挑戰開個唱？

另外，談到早前定欣在粉絲見面會，見面會上獻唱歌曲，反應不錯，問到會否考慮舉行小型音樂會？

定欣說：「今次也是很好機會試水溫，雖然只唱了六首歌，但在一個小時入面我感受到大家很開心享受，所以今次這個安排很值得，這個也是一個開始，加上現在開了關，希望多些唱歌演出機會。（敢不敢挑戰唱3個小時？）我末試過，3個小時應該要幾個藝人一起分才可以，始終也要慢慢累積經驗。」

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記者:陳曉柔

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