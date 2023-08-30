【英年早逝】與夫被譽為滑冰場上金童玉女　加拿大女將Alexandra Paul 遇車禍亡終年31歲

▲ 與夫被譽為滑冰場上金童玉女，加拿大女將Alexandra Paul 遇車禍亡終年31歲。

曾於2014年出戰冬季奧運、於世界花式滑冰比賽屢獲殊榮的加拿大籍選手Alexandra Paul突因車禍離世，終年僅31歲。由於Alexandra Paul生前冰壇上的最好拍擋，正正是她的丈夫Mitchell Islam，她的離世亦意味著曾經合拍非常的金童玉女組合只能成為回憶，令外界紛感無比惋惜。

最新影片:

根據BBC報道，Alexandra於8月22日在加拿大安大略省（Ontario）行車期間遇上了一場連環車禍，一架貨車撞向多部汽車，Alexandra當場死亡；而她的10個月大兒子Charles則於事故中倖存，被送往附近的醫院後，暫無生命危險。

消息證實後，加拿大滑冰協會隨即於社交平台發表悼文，讚賞Alexandra Paul為「冰上冰下的閃亮明星」，在花式滑冰界留下了「不可磨滅的印記」。

Alexandra Paul 和長期冰舞拍檔為Mitchell Islam，這對體壇上的金童玉女於2021年結婚，去年生下他們的第一個孩子。2人過去曾創下不少佳績，包括贏得2010年加拿大全國青少年冰舞比賽冠軍；2010年的青少年世界賽獲得亞軍；在加拿大全國錦標賽（Canadian NationalChampionships）3次獲得季軍，並在2014年索契（Sochi）冬奧會獲得第18名。保羅和伊斯蘭在2014年世界排名第10，次年排名第13。這對夫婦於2016年退休，不再參與比賽。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣