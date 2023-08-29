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【破毒強人】張曦雯未敢告知有親熱戲　爆男友每天追看演出讚做得好

娛樂 19:01 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

TVB熱播劇《破毒強人》進入尾聲，今日（8月29日）一眾演員陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛和郭柏妍等出席劇集宣傳活動。

角色最有挑戰

談到劇集收視很好，張曦雯（Kelly）接受TOPick訪問指身邊沒有追劇的朋友也有留意劇集，希望收視會繼續上升：「我們拍攝的時候也有預計收視不錯，因為劇本好，自己也拍了幾個強人企列，一直保持高水準。」

問到今次此角是否最有挑戰性？她說：「暫時我也覺得是，因為與我以前的角色很不同，我現在再看當然覺得可做得更好，如果再有機會演硬朗Madam，都會想再嘗試，望做得更好。」

Kelly認為今次角色有很大挑戰。（陳曉柔 攝）

男友日日支持

提到男友有沒有觀看其演出，Kelly甜絲絲表示：「他日日也有觀看，即使我開工只剩下他在家，他亦照看，多謝他的支持。（有沒有甚麼評語給你？）他永遠也只會讚我，評語不中肯。」

至於劇中她與蕭正楠有親吻戲，問到有否告知男友？Kelly說：「還未播到那集，我都驚驚地，亦沒有告訴他會有親熱戲，到時再看看怎樣。」

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記者:陳曉柔

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