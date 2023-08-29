【糖尿病】調查揭港人對糖尿腳認知不足　7成患者拖至傷口潰爛才就醫

▲ 調查揭港人對糖尿腳認知不足，7成患者拖至傷口潰爛才就醫。（iStock圖片）

調查發現港人對糖尿腳認知不足，不了解引致糖尿腳的危險因素，逾6成受訪者不知腳趾現麻痺或針刺感為初期症狀；早期糖尿腳難察覺，7成患者會拖至傷口潰爛才就醫。另外，糖尿腳傷口反覆復發難斷尾，32%受訪者未知妥善處理傷口方法，逾6成受訪糖尿腳患者表示糖尿腳影響日常生活，但當中近2成人沒有注重足部健康，逾6成患者沒有定期足部檢查延治易致爛腳風險。

生活易 (ESDlife) 於今年 2 月在香港進行一項「港人對糖尿腳 的認知及關注調查」，透過網上問卷訪問共1,141名受訪者。調查顯示，港人對糖尿腳的認知不足，並不完全了解何謂糖尿腳病徵。63%受訪者未知「腳趾出現麻痺或針刺感覺」已是糖尿腳初期徵狀，其他如 「雙腳易疲累」、「腳部冰冷」、「雞眼」等都是大部分受訪者不會察覺的徵狀。

逾9成受訪者都了解「血糖過高」是引致糖尿腳的原因之一。不過糖尿腳的成因眾多，其他增加患上糖尿腳的風險，包括細菌感染、膽固醇過高、血壓過高、血管病變，及鞋子不合適，不過受訪者普遍不認知上述風險，當中逾9成受訪者更不知鞋子不合適為風險之一。

由於糖尿腳初期症狀並不明顯，糖尿病患者容易忽略足部健康問題而延誤診治，有機會導致嚴 重後遺症如足部潰爛、感染、壞死、甚至截肢的風險。受訪糖尿腳患者中7成會拖延至 「足部傷口潰爛」才求診，因為出現「腳趾外觀變形」、「足部皮膚顏色異常 」而求診的患者各佔39%。

近乎所有受訪糖尿腳患者都害怕要截肢但除了嚴重後遺症外，糖尿腳都為患者的日常及社交生活帶來一連串影響，逾6成患者感患糖尿腳影響日常生活，但調查顯示，糖尿病患者對足部健康的關注仍有待提高，近2成受訪患者並沒有進行日常足部護理，就算表示有進行足部護理或檢查足部健康的患者，超過6成人表示只會不定期進行足部護理。只有45%患者表示會「仔細觀察足部有沒有紅腫、傷口或水泡等問題」，不足 4成人會「保持足部溫暖或乾爽」。

糖尿病患者足部護理錦囊及調查重點發現：

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香港糖尿科護士協會主席魯潔敏姑娘提醒糖尿病患者，長期三高失控會誘發動脈粥樣硬化的血管病變及腳部神經病變，導致足部肌肉萎縮，壓力分佈不均。當足部變形，加上鞋子不合適及腳沒有感覺，會造成不被為意的傷口，增加細菌感染的機會。糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，了解個人健康危險因素及是否有血管病變及神經病變。患者亦需要每天進行自我足部護理和檢查，及早發現問題及治療，避免延遲治療而導致爛腳風險。

魯潔敏亦提醒患者，每日清潔及檢查雙腳，留意腳趾外觀有否變形、腳部是否有傷口、雞眼及厚繭等問題，亦要適當使用潤膚液及不要赤腳走路。此外，不要隨便使用雞眼藥水或有藥性膠布，或會侵蝕周圍的皮膚而引致潰瘍。穿鞋前，需檢查鞋內有否雜物，避免因腳部感覺遲鈍而引起損傷。如果發現腳部有任何損傷或感染，應盡快求醫，同時控制血糖至接近正常亦有利傷口癒合。

糖尿病患者避免因不當的剪腳甲引起傷口或感染，建議患者應定期修剪趾甲；洗澡後修剪比較容易；修剪趾甲，要橫向直剪，切勿修圓及剪得太短，以免造成傷口或陷甲；如視力欠佳，可請家人協助；應使用安全正確的趾甲鉗，不應使用剪刀或刀片。

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責任編輯：陳麗娜