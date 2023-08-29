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【住屋問題】內地碩士生$7600租大圍細房瞓窗台　網民：租金可住酒店式公寓了

親子 18:04 2023/08/29

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內地女生以月租7600元租住大圍一個40多呎的房間，並睡在窗台上。（小紅書圖片）

一名來港修讀碩士的內地女生，日前以7600元租住大圍一間約40多呎的細房，內設一張「窗台床」，因在社交平台發文指，其手機不慎從玻璃窗縫隙掉下，惹起大批網民熱烈討論。有網民直指其租金貴，「（貴得）太離譜」，甚至認為如此租金可在紅磡住酒店式公寓。

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該名內地女生日前在小紅書以「卑微港碩睡飄窗　付出慘痛代價」為題分享，指自己今年來港修讀碩士課程，與友人合租大圍名城一個低層4房單位，細房至主人房租金由7600元至一萬元不等，她則以月租7600元租住其中一個約40至50呎的房間，與室友共用一廳兩廁。由於房間地方有限，她沒有改動上手租客留給她的「窗台床」及書枱等傢具，未料僅來港第6天發生意外。

從她上載的相片可見，因睡床在窗台上，窗戶未有安裝窗花，只有膠板擋著窗的一半高度。她表示，事發當天起床後從洗手間出來，打算放下手機繼續睡的時候，手機一滑從玻璃窗縫隙掉下去，「腦子還沒有反應過來，先聽到了清脆的一聲，『未見其物先聞其聲』，是心碎的聲音！」她原以為掉在房內地板上，怎料竟然掉到一樓平台。

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她直言，幸好手機沒有擊中途人，否則後果嚴重，惟手機徹底損毀，屏幕全碎裂如蜘蛛網狀，手機殼亦斷成兩半，碎片散落在平台草叢、木地板上。她自嘆是「卑微港碩（香港碩士生）」，形容「來香港的第6天，付出了慘痛的代價」、「以後再也不敢開窗睡覺了，本來覺得房間太小，又是密閉空間，晚上睡覺只想透透氣，開了一條小縫，沒料到會這樣」。

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帖文一出引起網民留言，但並非關注事主的手機損壞，而是對於事主月付7600元租金卻要睡在窗台感驚訝。「大圍這麽小臥室7K真的太離譜了」、「或者換去紅磡住酒店式公寓7K都夠了」。不過，事主透露，已經付了一年的租金，毀約的話不能退款。

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責任編輯：王明芳

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