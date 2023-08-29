【黎明新人】雅荍+凌雪怡邊返學邊唱歌　神秘歌手YUTA首現身

▲ （左起）Sophia 雅荍、YUTA 、Apple 凌雪怡

A Music旗下三位新晉歌手雅荍 （Sophia）、凌雪怡（Apple）及YUTA去年加入樂壇，今天三位新人齊出席媒體見面會。會上即席介紹自己的新歌以及入行經過，雅荍唱出新歌《無意識愛人》、Apple則是《愛情裡的小人物》，而YUTA 新歌是《情報》 。

Apple凌雪怡現年17歲，將升讀中六，她被發崛原來是因為在校內的歌唱比賽演唱《記憶棉》片段被放上YouTube，至今點擊已達80萬。後來A Music透過社交平台聯絡她，因覺得是好機會，加上本身喜歡唱歌、便當了歌手。

Sophia雅荍今年同樣是17歲，12歲開始學唱歌，兩年間參加了近30場歌唱比賽。後來因疫情令歌唱比賽暫停，她專心學業。此時收到歌唱老師通知，指有唱片公司想簽新人。試音後獲取錄，便當了歌手，去年更有機會參與港姐決賽演出。

YUTA是DJ口中很「神祕」的一個歌手，今天首度亮相，希望大家可接受他這個實力派面孔。他指自己無意中看到一則廣告，便決定一試。過了幾天收到通知試音，最初都怕是騙局，還有厚厚的合約，最後看清楚條款就決定放手一搏，正式簽約當歌手。

首次正式會見傳媒，三人都表示很緊張，事前都有做準備，預習跟媒體說些甚麼。三人加入A Music以來，感謝同事們幫忙，但原來都未有機會見過老闆黎明，希望大家有緣相見。

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