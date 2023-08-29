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【詐騙】保險公司前區域經理及3名下屬　涉詐騙75萬佣金遭起訴

社會 18:10 2023/08/29

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保險公司前區域經理及3名下屬，涉詐騙75萬佣金遭起訴。（資料圖片）

廉政公署調查貪污時，揭發1名保險公司前區域經理及3名不同職級的下線代理，涉嫌訛稱多份投保申請由最低職級的下線代理經手處理，串謀詐騙該保險公司佣金、上線佣金及花紅共逾75萬元。4人今日（29日）被廉署落案起訴。4名被告已獲准予保釋至星期四（31日）在東區裁判法院應訊，以待控方申請將案件轉介區域法院答辯。

許藝馨，59歲，富通保險有限公司（富通）前區域經理；黃鳳儀，64歲，及余尚偉，38歲，均為富通前營業經理；以及周靜文，31歲，富通前保險代理，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。

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4名被告涉嫌於2020年7月至9月期間，一同串謀詐騙富通，不誠實地訛稱32份由周靜文任經手代理人的保單確實由相關保單持有人申請投保，致使富通批出該等保單並發放相關薪金、佣金及花紅。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現在客戶提出該等投保申請時，周靜文並不在香港。此外，大部分涉案保單持有人均對有關保單不知情，亦沒有申請投保。有關保單最後亦「斷供」。

如富通知悉周靜文並非該32份投保申請的經手代理人或該等申請載有虛假資料，便不會批出有關保單，亦不會向四名被告發放佣金、上線佣金及花紅共逾75萬元。

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責任編輯：陳麗娜

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