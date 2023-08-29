【香港夜巿】首個夜間藝術展覽「都市物種」　6位藝術家探索城巿變遷與連繫【內附連結】

▲ 首個夜間藝術展覽「都市物種」。

搞夜巿，要有特色，就要有「橋」；香港作為東方之珠，中西文化匯集之地，有文化特色的夜巿，或許是城巿的另一道風景。由藝發局資助、策展團隊 MUSTHAVEKEYS 策劃的首個夜間藝術展覽「都市物種」於即日至10月15日期間，展出6位藝術家的新作，展品關於存在於都市中的不同動植物物種，藉以回應人類在現今城市的各種生活模式，以及隨之衍生的變遷與連繫。

是次展覽分為兩部份，第一部份主題為 「欲望」，並由即日至9月16日展出洪忠傑、Michael Whittle 和袁進𡛕三位藝術家的作品，以人類視覺描繪各物種，反映人類欲望的延伸；第二部份主題為「殘像」，將於2023年9月20日至10月15日展出勞麗麗、謝銘思和袁雅芝的作品，透過中上環社區街道歷史與面貌的變遷，以藝術家「自身」出發、以物種探索「地方」特性與個人身份記憶情感聯繫，以及對香港的想像。

最新影片推介：

香港都市發展急速，城市與自然界線彼此重疊，人與動物、城市的關係複雜交錯。城市向以「人」為中心，其他物種被視為附屬品甚或外來者，只能在罅隙或被准許的情況下生存。身處都市迷宮的物種，隱沒於城市一隅，在我們的都市物語中一直擔當配角。

長期研究動物議題的學者黃宗潔在《倫理的臉》一書提到，人和各種物種都需要在擠迫的城市環境中定義彼此的空間，界線互相重疊，不斷與環境角力。與此同時，人與自然的關係是流動的，能因應生存需要而作出妥協、適應和轉變，因此兩者的關係並不一定是二元對立。

而物種的身影作為一種符號，除反映人的欲望外，更是一種寓言，是理解城市的的入口和載體，連結城市中發生和出現過的人與事，包括各種變遷帶來的焦慮與失落。人與動物一樣，要在世界成功生存，必需不斷面對環境轉變帶來的挑戰，甚至改變自身以適應不同的環境。是次展出作品透過不同物種，讓我們看見人類作為棲居於都市的物種，其自身之欲望和狀態。

各種變遷帶來的焦慮與失落

作為主要於日間活動的物種，人類向來採取日出而作，日入而息的生活模式；日間於人類代表了繁忙、躁動、速度和效率；晚上則是寧靜與休閒。夜間光線幽暗，很難單以視覺看清周圍環境，人類因而附之各種諸如迷人、神袐、朦朧、恐懼或不安等的聯想。相對於所有事物均担露於日光下的黑白分明的白日，黑夜常被引喻為人們內心潛在的欲望及陰暗面種種。

是次展覧於中環一條歷史悠久的街道舉行。中環向來給人的印象是香港的「中心」，位處鬧市中央、人流紛沓，是進行商業活動的繁忙地區，同時也包含了各種不同類型空間。歷史上，中環的面貌一直處於轉變的狀態，也是香港的寫照。新舊交替的贊善里，面朝百年歷史古蹟大館的舊城牆，見證了時代的變遷。

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此刻，街道頭尾均有工程在如火如荼進行中，很快街道會再次經歷一次蛻變，變得人面全非，彷彿過去一切不著痕跡。

「都市物種」所有參觀及活動只供已於網上成功登記人士參觀，預約請按此。

展出日期：

「欲望」：即日至9月16日

「殘像」：9月20日至10月15日

地點：中環贊善里7A號地下

開放時間：星期三至日 / 19:00 - 22:00 / 公眾假期休息

編輯：葉翠華