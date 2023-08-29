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【市區重建】市建局九龍城合作社項目收32份發展意向書　將建640個住宅單位

社會 18:12 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

（資料圖片）

市建局九龍城公務員建屋合作社重建項目截收發展意向書，共32個發展商及財團有意參與項目，日後將提供640個住宅單位。

市建局早前就九龍城盛德街／馬頭涌道發展項目，邀請有興趣參與的發展商及財團提交合作發展意向書。於今天（29 日） 截止時，市建局共接獲32份意向書。

由市建局董事會設立的遴選小組，將會按照訂定的入圍準則，就發展商及財團的項目發展經驗和財政能力，從收到的意向書中篩選符合資格的發展商及財團；並將根據董事會已批准的主要招標條款，邀請入圍的發展商及財團，就本項目提交合作發展標書。

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項目是市建局2個公務員建屋合作社樓宇重建試點項目之一，於2020年5月開展，並獲政府授權進行。項目的地盤面積為4,283平方米，預計可提供上限為約3.8平方米的總樓面面積，並提供約640個住宅單位。

項目旨在釋放土地發展潛力，並藉著重建擴闊地面行人空間及增加綠化，改善該區的步行環境。成功取得本項目的發展商或財團，須按發展協議中列明的建築設計、標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

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記者：陳梓蔚

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