【香港小姐2023】陳怡名改態度發千字文剖白　Zora無悔參賽：我給出了最好的表演

今屆香港小姐當中，14號陳怡名（Zora）一向言論最惹火，甚至因與網民對罵引公關災難。而在港姐決賽當日帖被指未能打入十強而在台上即時黑面。

港姐賽後，陳怡名即在個人IG以Story的方式連續以黑底白字發文，寫道：「我黑臉不是因為自己沒進十強。我早知道自己不會進哦，再給我一次機會，我的臉會更黑。」

然後，再寫道：「終於結束，可以做自己了，蠻荒唐的一件事，改天來會有問有答。」接著又發火表示：「現在是這是我自己的IG，不再是misshk No.14，別來惹我。鏡頭前，報道裡的東西是真是假，自己判斷，別來我這裡罵我。」

【香港小姐2023】陳怡名被指黑面連續發文反撃 Zora：終於結束可以做自己了

經歷難忘見識不一樣的世界

網民認為陳怡名會爆料及繼續發火，不過在今日（8月29）約下午5時，其態度大變，用謙虛言語寫千字文剖白感受。

她先寫道：「這是一段新奇又難忘的日子，感謝大會對我的賞識和認可，對所有參選女生的幫助和指導。我們從素人，到現在站在舞台，一路以來離不開大會的支持。這段時間學到很多。見識到了不一樣的世界。」

之後，陳怡名表示：「感謝每位工作人員以及贊助商，還有的多位高層和藝人，包括曾志偉先生和樂易玲小姐，強調沒有他們便沒有這一場good show。」

▲ （陳慧安 攝）

自小不喜與人爭

陳怡名續指：「感謝佳麗們，我們從陌生人變成後來的香港小姐十六強，有時是朋友，有時又是戰友，但從來不是對手。」她更感謝家人朋友，以及所有在網絡和生活中支持她的人。

然後她再寫道：「我的私信箱和評論區更多的是大家對我的支持鼓勵和安慰，兩文三語都有。是你們的理解和欣賞，讓我有勇氣做自己。我從沒把自己當成一個什麽人物，無論出名還是素人，我都一樣是一個愛美，愛吃，愛旅行，樂觀積極，喜歡分享生活，希望遇到我的每個人都能因為我收獲一些快樂的人。」

然後，表示：「感謝我自己。參選到如今，很多人說我態度不端正，沒有比賽意識。確實，我從沒把這當成一場比賽。我自小不喜歡同人爭，做好自己，得失天注定。Final當晚，從出場到止步十強，我給出了最好的表演，沒有辜負每一位工作人員對我的指導和幫助。」

▲ （陳慧安 攝）

不後悔參加港姐

接著，她舉出受訪時常被問的問題：

各種訪問都有問過這幾個問題： “參選至今，你有何收獲？” 收獲了曝光率，知名度，專業的形象塑造，志同道合的朋友，欣賞我的陌生人，一些或真或假或好或壞的評論，還有“我真的挺漂亮”的自信。 “你怎麽看待新聞報道和評論？” 突然明白新聞和事實是兩碼事，不習慣，不理解。在習慣，在嘗試理解。但我還是會盡量在不侵犯其他人利益的情況下，講真話。也希望各位未知全貌，不妄言。 “參選以來，有沒有後悔過？” 沒有。我站在燈光下鏡頭前，沒有緊張，更多的是興奮。可能唯一後悔的，就是回覆評論前，沒有問一下香港朋友有沒有打錯字吧。這個summer快結束了，其實還是懷念做62號的時光，又靚又溫柔。

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