【教育發展】教育界促政府放寬限制　吸納非本地生來港就讀

▲ 研究報告就推動香港建設國際教育樞紐提出多項建議。（趙居逸攝）

如何將香港建設成為國際教育樞紐，有教育界今日發布研究報告，提出多項建議，包括分階段撤銷院校非本地生收生限制，向境外人士開放職業進修課程，甚至放寬內地、澳門、台灣以及部分亞洲國家中小學生來港就讀的入讀限制。

思路研究會、嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所、香港高等教育評議會、周文港立法會議員辦事處今日共同發布研究報告，當中提到，本港近年受人口減少影響，教育需求逐步減少，不少不少中小學面臨縮班殺校危機，自資專上院校收生嚴重不足。認為推動香港建設國際教育樞紐，不單可以高效利用自資院校及中小學的剩餘學額，亦有助填補香港的人才缺口，還能吸引內地及海外優秀人才來港發展，有助香港增強國際競爭力；長遠來看更有利推動香港教育產業國際化發展，助力經濟發展。

最新影片推介

研究報告就推動香港建設國際教育樞紐提出多項建議，包括放寬本地生收生限制，包括分階段全面撤銷院校2成、自資院校1成的非本地學士學生限制；開放境外人士來港接受職專教育；考慮有條件允許副學士或以上學歷學生修畢課程後繼續留港實習計在就讀期間兼職，同時允許指定領域的副學位或以上學歷畢業生留港工作。

現時非本地學生面臨來港就讀，面臨住宿、生活費高的問題。報告建議參考國際經驗，為來自不同地區的學生提供安全、友善、容易適應的不同類型宿舍，例如公私合作發展「校外宿舍」寄住家庭計劃等。周文港亦建議，可以對本港今年過剩的寫字樓、工廈進行改造，以減輕非本地學生來港的住宿壓力。

此外，報告亦建議為來港未成年學生的直系親屬，提供有限陪讀簽證；亦可推出「大灣區學生來港就讀計劃」容許一定數額的學生，即日往返學校和大灣區居住地，既可免除住房和生活方面的考慮，亦不比擔心家庭照顧等相關問題。

被問到非本地學生的語言問題，周文港認為，若選擇來港，就應該主動融入和適應。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸