【兒童情緒】調查揭近2成SEN童升小壓力大拒上學　3大建議助改善社交情緒

調查發現有特殊學習需要（SEN）兒童的社交情緒能力愈高，其學業表現愈好，而其學習壓力及家長的照顧壓力則愈低。SEN兒童升讀小學一直困難重重，隨香港SEN中小學生在10年間增長超過一倍至近六萬人，其需要不容忽視。

香港基督教服務處（服務處）於今年進行「支援SEN兒童升小的社交情緒適應」調查，以問卷訪問347位SEN兒童的家長及158位服務SEN兒童的專業人員，揭示SEN兒童及其家長因升小問題而承受巨大壓力。因此，服務處建議政府、學校及學前復康服務機構加強升小適應課程的社交情緒支援。

SEN兒童出現三大困難

在家長問卷中，受訪者主要為女性，近六成人為31至40歲，逾八成人照顧一至兩名SEN子女。而在專業人員問卷中，受訪者包括校長、老師、社工、治療師等。超過六成人有五年或以上服務SEN兒童的經驗。調查結果分析，SEN兒童在「人際交往技能」及「自我管理表現」兩項社交情緒能力的平均分分別為56.7分及49.3分（滿分100）。在較遜色的「自我管理表現」中， SEN兒童最常出現的三大困難為「未能平靜地解決與同學的分歧」、「被嘲笑時未能保持冷靜」及「與他人意見不同時，未能保持冷靜」。

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而在學習態度方面，SEN兒童最常出現的三大困難是「無法跟得上學習進度」、「上課期間未能回答老師提出的問題」及「無法專心上課」。當SEN兒童的社交情緒能力愈高，其學業表現亦會愈好。逾三成SEN兒童因升讀小學而面臨「非常高」的學習壓力，並有近兩成人因而曾「拒絕上學」。逾三成半家長表示子女升小所帶來的照顧壓力「非常高」，更有近三成人因而出現「持續的睡眠問題」。調查更發現相對學業表現，SEN兒童如有較高的社交情緒能力，更能減輕兒童及其家長的學習及照顧壓力。

▲ 左起是環翠早期教育及訓練中心中心主任區曉彤、心橋融合教育服務（第四隊）單位主管杜惠雅、元朗早期教育及訓練中心社工蕭詠而、家長雅賢。

SEN兒童欠缺社交訓練

現時幼稚園會為高班學生設計小一適應課程，但逾六成專業人員表示學校投放於「社交發展」及「情緒管理」的教學時間不足。另有六成專業人員指學校的教學重點僅為「常規學習」。而過份着重學業表現，使SEN兒童欠缺訓練社交情緒能力的課時。

其中個案分享，在職媽媽雅賢育有一名六歲兒子朗朗，朗朗屬於自閉症譜系及發展遲緩的兒童，其學前教育大多在疫情下度過，欠缺實體課經驗，導致其社交情緒能力較弱。他於2022/23學年升讀小學，一直未能結識朋友。雅賢憶述，朗朗曾因在校車上未能坐在原先安排的位置，與同學發生爭執，回家後委屈大哭。在常人眼中一個普通的社交問題，對SEN兒童來說絕不簡單。當時，雅賢感到驚訝及憂心：「我未曾想像朗朗會有這類社交困難。如果學校可以在升小過程中更好地跟進他的社交情緒能力，便可讓孩子有一個更愉快的小學生活。」

▲ 雅賢表示因需要追趕課程進度，較少時間協助兒子改善社交情緒能力。

而另一位全職媽媽阿玲（化名）有一名就讀小二的兒子阿昇（化名）。阿昇最近確診為專注力不足及自閉症譜系，阿玲表示平日阿昇情緒比較波動，言語治療師亦覺得他的社交情緒能力較弱，需要持續跟進。阿玲指出小一老師對阿昇有較多關注及認同，令阿昇情緒平穩，願意主動學習，更成為全班第一名。然而，小二老師對阿昇的關注較少，阿昇就出現較多的情緒，學習動機減少，成績明顯下滑。阿玲憶述，有一次視藝老師因不喜歡阿昇的自由創作而批評他的作品，令阿昇拒絕回校，阿玲需要主動與校方溝通及處理。

三項建議協助家長應對

根據調查結果，香港基督教服務處提出以下三項建議︰1. 加強SEN兒童的社交情緒訓練，由幼稚園、小學及學前復康服務機構為SEN兒童提供的升小適應課程需增加「社交發展」及「情緒管理」的比例。2. 由小學及學前復康服務機構為SEN兒童的家長設立家長支援暨互助小組，令家長充分掌握教導兒童管理情緒、提升彈性思維的微技巧，同時加強家長的抗壓能力。3. 「先情、後理、三個多」升小社交情緒小貼士，先觀察、認同和說出兒童的情緒，然後鼓勵和欣賞兒童彈性面對事情，適時給予提示，另要家長多分享自己的感受和想法，也要多演練，利用角色扮演、故事、繪畫等不同形式拆解情景，及鼓勵家長多自我觀察自身照顧壓力、尋求支援。

香港基督教服務處心橋融合教育服務（第四隊）單位主管杜惠雅女士表示：「SEN兒童升讀小學時一直面對許多困難，家長亦同樣承受沉重的照顧壓力。服務處得到織樂慈善基金贊助，設立『小升星幼小銜接支援計劃』，專門為升小的SEN兒童及其家長提供社交情緒支援，有效幫助兒童管理情緒及與人互動，計劃亦引入CASEL社交及情緒教育理論，已經製作及派發5000份家居學習教材套給就讀K3至小二的SEN兒童及其家庭，期盼可以在升小路上與大家同行。」

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