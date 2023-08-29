【盂蘭節】一家三口住酒店疑撞鬼　半夜廁所傳怪聲感頭髮撩腳

今天（29日）是農曆七月十四，有港媽早前在網上投稿，分享一次入住酒店的靈異經驗，表示在睡眠期間感到「有野撩我隻腳」，廁所亦有怪聲傳出，引發網民奇想，有人就猜測是一間卡通人物酒店套房。

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據Facebook專頁「巴打絲打11鬼故台」，一名已婚女網民投稿表示，自己和老公都要返工，女兒自小到大都在外婆家中住，一到放假就由女網民和老公接回。由於女兒喜歡某卡通人物，女網民就在女兒5歲生日正日，請假帶女兒住相關酒店，而女網民的丈夫則之後再來酒店。

當晚女網民原定入住的酒店，是要求了一張大床。最後因房間空間不足，酒店方就提供了兩張單人床的房間。女網民自己一張床，女兒因喜歡爸爸，就父女倆一張床。然後女網民就聽到怪聲：

本身我個人好醒瞓，去到半夜我聽到廁所係咁有沖廁聲好鬼嘈，本身諗住夾硬瞓返，但聽咗幾次頂唔順，起身去望下沖廁位係咪有啲野未閂啦，又無喎

女網民見廁所變得安靜，於是繼續睡，惟「又feel到有野撩緊我隻腳」，女網民指自己「本能反應即刻縮入被入面」，但由於她的睡眠習慣是「一定要露隻腳出嚟，如果唔係我會瞓唔著」此時，怪事又再出現：

當我再申隻腳出去嘅時候，又有野撩我隻腳，我即刻覺得唔對路，係咁諗自己係咪比鬼搞緊呢，因為撩我隻腳嗰種感覺好似比頭髮撩緊咁

女網民指自己「好驚但又瞓唔到」，於是就叫醒老公，要老公陪她，然後一直到天光，也再無事發生。

但自那天之後，女網民指經常都覺得自己「頭頭碰著黑」：

排隊搭的士永遠我排就好長龍，但排到我就後面一個人都無，跟住搭巴士又成日會送車尾，重（仲）要明明預早咗時間返工，但最後都會因為無𨋢而搞到遲到。

女網民指自己有跟同事分享此事，同事教她去廟宇參拜就無事，然而她仍無所適從，於是問其他網民意見。

帖文引來其他網民熱烈討論，有網民就估計，事主一家入住的酒店應是一間卡通人物的酒店套房。然而也有其他網民認為，事主曾要求一張大床的房間，不似該酒店套房房型，因此也不敢肯定實際位置。

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責任編輯：羅嘉欣