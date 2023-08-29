【香港小姐2023】莊子璇奪冠後首發文講感受 Hilary認選美過程有不快：有大大小小嘅誤會
今屆香港小姐競選結束，結果由一直是大熱的莊子璇（Hilary）奪得冠軍，可是同時外間對其獲獎有反對聲音，同時有傳有佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。
在今日（8月29日）傍晚6半，莊子璇在個人社交平台上載參選以來的精選照片，並發文剖白得獎之感受，首先寫道：
由細到大 我都係一個宅女
鐘意睇蠟筆小新😂鍾意打機
好似成日都無所事事
每年都會係電視機前望住一個又一個嘅香港小姐誕生
諗都冇諗過…
2023年8月27日
我會企係同一個舞台上...
由初初只係媽咪希望我參加
慢慢變做自己想用心做得更好
唔希望令身邊支持自己嘅人失望
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然後，莊子璇回望由首輪面試入圍到今的3個月之經歷，寫道：
經歷咗差唔多3個月嘅歷程
有開心有唔開心
亦都有大大小小嘅誤會出現
我未必可以一一解釋清楚
但我深信
只要繼續做好自己
總會有人明白自己
接著，莊子璇承諾會說好香港故事
喺香港生活咗21年
呢個地方一路陪住我長大
所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任
令大家知道香港呢個地方到底有幾美好💗
而她也明白自己奪冠未獲所有人認同：
我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同
但我會努力盡力不停去學習
如果我有不足
請大家繼續提醒我
我會改善自己 正視自己 唔會自滿
希望終有日可以令大家認同我
香港小姐歷程
將會成為我人生其中一塊拼圖
接著落嚟
我會更加堅強更加自信
面對所有難關
成就更加好嘅自己
最後，她不忘多謝各界人士：
多謝佳麗們一路以嚟既陪伴
多謝屋企人一路以嚟嘅照顧
多謝朋友一路以嚟嘅信任
多謝公司一路以嚟嘅栽培
多謝台前幕後工作人員一路以嚟嘅付出
多謝導師們一路以嚟嘅提點
多謝傳媒朋友一路以嚟嘅關心
最後多謝一路以嚟支持同鼓勵我嘅人！
我答應你哋 我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！
2023香港小姐競選 • 完
大家好
我係莊子璇 Hilary
多多指教
#有太多相po唔曬
#太多人想多謝
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撰文 : TOPick柴犬出動