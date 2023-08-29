【香港小姐2023】莊子璇奪冠後首發文講感受　Hilary認選美過程有不快：有大大小小嘅誤會

今屆香港小姐競選結束，結果由一直是大熱的莊子璇（Hilary）奪得冠軍，可是同時外間對其獲獎有反對聲音，同時有傳有佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。

在今日（8月29日）傍晚6半，莊子璇在個人社交平台上載參選以來的精選照片，並發文剖白得獎之感受，首先寫道：

由細到大 我都係一個宅女

鐘意睇蠟筆小新😂鍾意打機

好似成日都無所事事 每年都會係電視機前望住一個又一個嘅香港小姐誕生

諗都冇諗過…

2023年8月27日

我會企係同一個舞台上...

由初初只係媽咪希望我參加

慢慢變做自己想用心做得更好

唔希望令身邊支持自己嘅人失望

【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇家宅曝光 Hilary被哥哥爆多追求者親答感情狀況

然後，莊子璇回望由首輪面試入圍到今的3個月之經歷，寫道：

經歷咗差唔多3個月嘅歷程

有開心有唔開心

亦都有大大小小嘅誤會出現

我未必可以一一解釋清楚

但我深信

只要繼續做好自己

總會有人明白自己 接著，莊子璇承諾會說好香港故事 喺香港生活咗21年

呢個地方一路陪住我長大

所以我必定會好好肩負起香港小姐嘅責任

令大家知道香港呢個地方到底有幾美好💗

而她也明白自己奪冠未獲所有人認同：

我知道呢刻未必能夠得到所有人嘅認同

但我會努力盡力不停去學習

如果我有不足

請大家繼續提醒我

我會改善自己 正視自己 唔會自滿

希望終有日可以令大家認同我 香港小姐歷程

將會成為我人生其中一塊拼圖

接著落嚟

我會更加堅強更加自信

面對所有難關

成就更加好嘅自己

最後，她不忘多謝各界人士：

多謝佳麗們一路以嚟既陪伴

多謝屋企人一路以嚟嘅照顧

多謝朋友一路以嚟嘅信任

多謝公司一路以嚟嘅栽培

多謝台前幕後工作人員一路以嚟嘅付出

多謝導師們一路以嚟嘅提點

多謝傳媒朋友一路以嚟嘅關心

最後多謝一路以嚟支持同鼓勵我嘅人！ 我答應你哋 我會好好保持初心，唔會辜負你哋嘅期望！ 2023香港小姐競選 • 完

大家好

我係莊子璇 Hilary

多多指教 #有太多相po唔曬

#太多人想多謝

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