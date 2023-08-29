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【開學】城大校長梅彥昌冀培養具正確價值觀領導人才　勉學生探索世界

社會 19:54 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

城大今日（29日）舉辦迎新典禮。（大學提供圖片）

香港城市大學今日（29日）舉辦迎新典禮，熱烈歡迎新入學的本科生，今年5月上任的城大新校長梅彥昌致辭時強調，學生獲得學位固然重要，但城大目標是培養富責任感、具備正確價值觀和領導才能的人才。

梅彥昌亦說鼓勵學生，除了學習課本知識和考試外，更應探索世界，融入多元文化，開拓視野，形容「這就是畢業生和領袖的區別」。

城大首席及常務副校長李振聲則在典禮上鼓勵新生迎接挑戰，善用城大豐富資源，並保持探索精神，他說：「大學的旅程不僅是努力學習，取得好成績，更重要是發現自我，開拓視野，締造終生難忘的回憶。」

城大發稿提到，典禮開始前，梅彥昌與部分新生見面，與他們一起玩「扭蛋機」，又引述部分學生分享，包括本學年透過學生運動員學習支援及入學計劃，入讀城大市場營銷學系的香港U18籃球隊成員吳晉寧，他表示對大學生活充滿期待，並希望可以兼顧學生和運動員身份。

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責任編輯：馮琪雅

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