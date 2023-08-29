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【那年盛夏我們綻放如花劇透】第2集劇情預告　楊悅盈邊受同儕質疑邊與Admin鬥智

娛樂 19:56 2023/08/29

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《那年盛夏我們綻放如花》

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》由邱彥筒、歐鎮灝、張毓軒、張迪文、葉振弘、葛綽瑤、陳焯嵐、郭東彩、王丹妮參演，第1集劇情講到6A班被全數加進「已讀不回死全家」群組，來歷不明的Admin發佈遊戲規則，所有違反規則的同學均當場離奇慘死。

第2集（29/8）

楊悅盈以身犯險，想替大家找出規則漏洞保命。

沒想到她賭上性命，換來的結果卻被Admin瞬間封殺掉；而她不顧危險的舉動，反惹來其他同學的懷疑。

楊悅盈別無他法，唯有一邊承受同儕的質疑，一邊繼續與Admin周旋。 

與此同時，MTCC總裁Ivan亦發現學校發生的死亡事件，與他們公司一項被盜用的科技相關，遂命下屬調查事件；Jessica發現盜用科技的犯人「Admin」，就藏身於6A班之中… 

楊悅盈向同學透露，她懷疑Admin就是早前因被欺凌而退學的羅彥輝 ，4名欺凌者就是「目標人物」。不過同學們群情洶湧，誣蔑她為Admin同伙，想將她當場處決。

何晞賢不齒這種盲目獵巫的行為，卻只能眼白白目睹她陷於水深火熱之中… 

最新影片推介：何沛珈專訪

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【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

撰文 : TOPick柴犬出動

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