新思維擬在三區部署區選　冀籌70萬

▲ 左至右:新思維主席狄志遠、社區主任彭意婷和副主席黃俊瑯。（區綽彥攝）

區議會選舉制度迎來大改革，地區直選只剩88席，選舉日期已定12月10日舉行，部署相對為明朗的政黨只有新思維，該黨主席狄志遠透露，擬在三區部署，自己會出30萬，目標籌款70萬，共100萬。

狄志遠話，擬在油尖旺的兩區以及在將軍澳區部署，因為新思維兩處有地區辦事處，聽聞油尖旺區有其他泛民主派有意出選，冀未來可以與泛民協調，不想「撞區」，將軍澳區則未聽聞有民主派「撞區」情況。他透露，曾晤屬民主派的西貢區議會副主席蔡明禧，形容和對方有很大合作空間。

倘若和其他泛民主派「撞區」，狄志遠話，有「Plan B」，可調整出選人數或區域，指附近的九龍城區都可以考慮，不過希望至少可派2人出戰。

三軍未動，糧草先行，新思維擬在三區部署，錢從何來？狄志遠話，自己會出30萬，目標籌款70萬，共100萬，選3區，不過不會再辦籌款晚宴，料在9月中旬，在較明朗的局面後，主要找商界或友好「揼心口」，笑言或可辦跑步籌款活動。

最近積極「落區」的有新思維社區主任彭意婷，她夥同一間「共享空間」，辦一系列藝術工作坊如「手揑陶瓷藝術工作坊」；亦有辦深度本地遊。她期望，突破傳統的「落區」方式，用一些年輕人的方法，體現年青人的自主。

狄志遠、陳家偉報名 將赴民主黨籌款晚宴

另外，民主黨下月4日辦籌款晚宴，歡迎任何有意參與人士「買枱」和「買位」。狄志遠話，昨日和秘書長陳家偉向民主黨元老李華明報名，出席晚宴。狄志遠稱，李華明在一個「WhatsApp」群組邀請大家出席，自己在群組裏；陳家偉就有其他民主黨核心成員邀請出席。狄志遠和陳家偉均是前民主黨成員。

黃俊瑯冀「網約車」合法化 引入競爭

新思維副主席黃俊瑯則在跟進的士「濫收車資」議題。他指，一方面會收集市民乘搭的士不愉快經歷，以及的士牌照相關問題；另一方面，會與一些「網約車」公司會面，了解對方關注，之後再作部署。但大方向是希望「網約車」合法化，冀引入競爭，以提高的士司機的質素。

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