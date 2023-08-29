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張敬軒出席品牌活動粉絲塞爆商場　軒公自家頻道花逾千萬拍《軒公周遊遊》

娛樂 20:48 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

張敬軒（軒公）今日（8月29日）出席位於尖沙咀K11 MUSEA，為佔地2000呎的服飾品牌旗艦店開幕活動，吸引近千名粉絲塞爆商場，場面墟冚！

活動於中午12時半舉行，粉絲們在商場開門時已爭先霸定頭位，早上10時已出現長龍及「打蛇餅」，逼爆商場幾層位置，一眾軒迷成功攻陷 K11 MUSEA！

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寓工作於旅遊

為迎接軒公大駕光臨，大會特別準備一座仿雜誌的巨型裝置，軒公從雜誌裡驚喜登場，非常架勢。

近日經常在海外開騷的軒公不時寓工作於旅遊：「我一直都 Keep 住有海外行程，成日飛，有時覺得今年係全職去旅行，7月去咗美國做世界巡迴，10月又即將去新加坡出席大型華語音樂節。」

重啟自家頻道旅遊系列

自稱是「旅遊達人」的他更即場宣布將重啟自家頻道的旅遊系列，計劃耗資過千萬拍攝，暫名為《軒公周遊遊》。

節目首站將會赴澳洲拍攝，軒公坦言下一站目標是到冰島露營，更預告可能會「性感」示人：「今次拍攝主要係走入森林同平原，旅行中我可能會赤膊上陣或真空著外套，我已經向負責行程嘅有關人士申請去撒哈拉沙漠，我想試下喺沙漠上拎住絲巾飄揚嘅感覺。」

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