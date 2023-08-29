【青年發展】東華三院「東蒲」設共享空間　流動辦公桌月租僅800

▲ 共享工作空間。（曾耀輝攝）

落於新蒲崗七寶街二號、前身為新蒲崗工廠大廈的東蒲今年第二季起分階段投入服務，東蒲樓高4層，佔地10,900平方米，設共享工作空間、國際交流營舍、黑盒劇場、樂隊練習室及舞蹈室等設施，供青年及社區人士租用，其中共享工作空間有早鳥優惠，租用流動辦公桌月租僅800元，已有逾30間初創企業進駐。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

東華三院轄下青少年全人成長中心已局部開放部分設施，包括NBA球星利拿特訪港時曾到訪出席活動的大型體育場館、黑盒劇場及佔地1,000平方米、為40歲以下創業家提供25個私人辦公室和45個流動辦公桌的創業家共享工作空間等。

共享工作空間已有逾30企業進駐，涉及鐘錶、電腦軟件開發、童裝及製衣、藝術治療、護理行業、金融、工程及室內設計、人才招聘、手工皂製作、演唱會紀念品及智能機械科技等行業。流動辦公室月租為1,200元，院方正提供早鳥優惠，僅需800元即能租用，而月租約5000至1萬元的私人辦公室就僅餘3間未租出。

欲租用東蒲場地者均須成為會員，東華三院透露，樂隊練習室等設施的租金約為1小時百多元，冀為青年人提供多個排練場地。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

東蒲的2樓及3樓亦設有國際交流營舍，營舍有30間客房，包括二人、三人、四人房、家庭房及暢通易達房間，每間客房均設獨立洗手間及浴室，合共提供逾百宿位，每個床位日租200元起。東華三院社會服務科主管婁振陽表示，營舍正申請賓館牌照，預計年底正式啟用，會先供來港交流者租用，無限制居住日數，相信隨本港及內地學生交流增多，需求也會較大；而若沒有交流團，營舍也會開放予到東蒲參與活動的公眾，舉例公眾可預先預訂房間，並在參與燒烤、親子營或烹調班等活動後，順便在營舍「宅度假」。

另外，東華三院行政總監蘇祐安透露，院方活化將軍澳第一期堆填區頂部地段B建立的「環保村」預計會在明年首季落成並投入服務，設多個露營場地、社區農莊、蝴蝶園、兒童綠色教育區及露天劇場等。此外，院方本月亦推出長者綜合牙科保健資助計劃，合資格人士可以半費在東華三院屬下牙科中心接受補牙、洗牙及脫牙服務，預計最少5,000位有需要長者受惠。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰