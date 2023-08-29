【天氣報告】蘇拉或與海葵產生藤原效應　本周後期迫近本港

超強颱風「蘇拉」今日再度增強，天文台表示，今晚（29日）晚上8時，蘇拉在香港之東南偏東約950公里，中心附近最高持續風速達每小時205公里，現時在高雄之東南偏南，料向西北移動。按照天文台預測路徑，蘇拉會在未來一兩日進入本港800公里範圍內，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶，並於9月2日最接近本港，目前預測路徑約在本港以南約100公里掠過。

不過天文台亦指，另一個強烈熱帶風暴「海葵」，今晚（29日）10時，集結在沖繩島之東南約1150公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

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現時海葵中心附近最高持續風速為每小時 105 公里，並在明日（30日）增強為颱風。由於蘇拉可能與其以東的海葵產生相互作用，發生「藤原效應」，因此蘇拉隨後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動或進入中國東南部內陸減弱。天文台會在未來一兩日考慮發出熱帶氣旋警告信號。

按照天文台解釋，當兩股熱帶氣旋互相靠近時，衛星圖上可看到它們以反時針方向彼此旋轉，這種現象稱為「藤原效應」，是根據藤原咲平博士的名字命名；他在1921年在一篇著作中分析了水中旋渦的運動，其後他在1941年出任日本氣象廳廳長。

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天文台指出，當兩個風暴相互靠近，距離約1,000公里時，藤原效應變得明顯，兩股風暴會依據它們之間的一點而旋轉。一般來說，範圍較大的風暴往往主導這個互動，較小的風暴會圍繞着它移動，有時甚至被它吞噬。

按照天文台預測路徑，未來蘇拉和海葵在未來1、2日，兩個風暴之間的距離收窄至近1,000公里，但天文台亦指要視乎颱風的強度及環流，亦影響會否出現「藤原效應」，目前仍有一定變數。

留意變化路徑 西登可引致風暴潮

另一值得注意是否引發風暴潮，亦即是熱帶氣旋引致的海水上升。過去東北季候風亦曾造成輕微水浸；而在冬天，強烈東北季候風加上天文大潮亦會將水位推高。

當颱風吹襲時，熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大分別。例如熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低。

但如果熱帶氣旋於香港南面掠過，並在香港西面登陸；本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。早年「天鴿」在本港西南方掠過，正是「西登」路徑，帶來嚴重風暴潮，更被指為「溫黛」翻版。

而蘇拉目前仍預測在本港以南掠過並向西移動，但會否受「藤原效應」影響，而靠近本港附近登陸，仍要密切留意變化。

林超英解釋拐彎修訂之說

前天文台台長林超英在社交平台回應有關近日有報道稱『天文台今天「大幅修訂強颱風蘇拉路徑預測」，令到颱風本來預計在香港以東登陸（東登） 變成在香港以西登陸（西登），並因此推論將對香港造成重大影響。』

他指，天文台最新預測路徑（２９日晚上８時）顯示蘇拉9月1日（星期五）在汕頭附近拐彎，然後幾乎與廣東海岸平行，星期日上午在香港以南掠過。

他指，從路線本身來說，其實天文台今日（２９日) 沒有有修訂。分別只在較早前的預測路線把拐彎的位置定在蘇拉登陸之後，今天的預測路線則定在登陸之前，颱風軌跡差距不過在100公里之譜。他指，颱風位置的3天預測隨時有200公里誤差，因此今天的路線調整不能稱為「大幅修訂」。

他指，其路線調整引起部份香港人關注，主要源於拐彎後路線幾乎與海岸平行，只要颱風移動方向稍有變化，登陸地點隨時相差幾百公里，香港變成可能性之一。

然而，星期日距離現在超過４天，輕微的天氣形勢變化都會對蘇拉移動途徑造成頗大的影響，例如如果預期在華中出現的反氣旋較弱，則蘇拉可能會像原來預測一樣登陸後才拐彎，見圖中橙色線，則對香港的影響會迥然不同，呼籲大家緊密留意天文台的最新預測，配合情況做好防風措施。

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責任編輯：吳雋妍