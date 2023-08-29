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【港大Ocamp】再有匿名者稱Disco Night有人抽搐　玩房game吸食綠色山草藥後傻笑

社會 23:17 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

港大護理系迎新營日前爆出「組爸組媽」吸食大麻傳聞。（資料圖片）

香港大學護理系迎新營（Ocamp）日前爆出「組爸組媽」在活動期間吸食大麻及有組爸疑涉非禮新生等傳聞，港大及警方日前分別表示正調查及了解事件，至今未公開證實事件屬實，已有多名自稱知情人士在網上爆料，惟因全帖純文字描述，被網民質疑發文者企圖「帶風向」。

今日（29日）再有自稱「組媽朋友」在社交平台投稿，指迎新營有大批校外人士獲營長及「搞手團隊」默許參與，曾被批評閉門作業但作風依舊。

帖文聲稱，在懷疑有人吸食大麻的迎新營首晚「Disco night」活動期間，有組爸組媽「圍埋一邊玩」，當中有許多人吸食香煙或電子煙，形容場面煙霧瀰漫，令在場其中1名有氣管敏感的女新生感舒服，「而d（啲）搞手就揸住支酒推佢地上飲」，文中更指「有組爸直頭醉左瞓喺另一位組女度」。文中更指，場內有人曾經出現抽搐，「好彩最尾冇事、冇搞出人命」。

該帖文亦指，有人公然在「夜晚房game」、即在睡房內眾人面對捲起「類似綠色山草藥」吸食，形容「浸味係唔似一般嘅煙尾（味）」，吸食者其後更「不停傻笑」。

投稿者又指，翌日早上廁所出現很多用過的避孕套，並指「水game」設有不雅的「吹奶」環節，「即係有條管裝咗奶，兩邊鬥大力吹比對方飲」，令許多新生感到嘔心、走到一旁休息，卻被營長及組媽強迫觀看。

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責任編輯：馮琪雅

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