【颱風消息】天文台今日黃昏掛一號波　周五至周六本港有狂風驟雨

▲ 天文台會在今日黃昏發出一號戒備信號。（黃建輝攝）

天文台今日（30日）9時10分發出特別天氣提示，指熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸，並會在今日黃昏發出一號戒備信號。

天文台指，根據現時預測路徑，蘇拉可能會在星期五（1日）至星期六（2日）頗為接近珠江口一帶，屆時本港風勢頗大及有狂風驟雨。受東北季候風影響，蘇拉的路徑及強度仍有變數，可能登陸廣東，或沿廣東沿岸海域向偏西方向移動。

在上午8時，超強颱風蘇拉集結在高雄之東南偏南約290公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。 同時，強烈熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,120公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向琉球群島一帶。

熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過呂宋海峽，並移向廣東東部沿岸至福建南部一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來一兩日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉其後的路徑變數較大，可能沿著廣東沿岸海域向西移動，或進入中國東南部內陸減弱。受蘇拉的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區天氣酷熱。預料與蘇拉相關的驟雨會在本周後期至下周初影響南海北部及廣東沿岸。該區風勢較大，海有湧浪。

天文台表示，今日部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩偏北風。展望明日（31日）部分時間有陽光及酷熱。接近週末風勢較大，亦有幾陣驟雨。

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記者：黃穎津