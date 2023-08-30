【癌症殺手】港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤　憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門

▲ 港男突嘔血入院揭左下腹藏巨大腫瘤，憂患末期癌嘆：病痛隨時搵上門。

健康無價，隨時要關注身體狀況。有港男近日於網上發文指，自己日前突然嘔血入院，檢查結果發現其左下腹竟藏有巨大腫瘤，醫生表示可能是水囊或淋巴瘤。因擔心自己患上末期癌症，遂到網上「求安慰」。

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一名男網民27日於連登討論區以「如果有一日你可能有末期癌症」為題發文，指自己早幾日因嘔血而入院，原以為是小事，未料卻在左下腹發現有腫塊，「Size仲唔細」。經醫生檢查後，被告知可能是水囊或淋巴瘤。

港男隨後自行上網搜尋有關資料，「上網search完睇到一額汗，人生隨時得番幾個月命咁」。他又安慰自己，「冇咩事，應該一般嘢」，但這次的經歷令他相當焦慮，更擔心自己患上末期癌症。

我都盡量想有好嘅心態，只係殺到埋身先覺得自己咁軟弱。

他又透露，6月底時曾接受身體檢查，除了BMI（體重指標）及肝酵素過高外，其他都屬於正常水平。當晚他仍然在等待掃描報告，不安感讓他難以入眠，遂到網上尋求網友安慰，「可能係我過得最耐既一晚，求安慰」。

帖文發出後，不少網民安慰樓主「冇事嘅」、「最重要心態呀」。對此，樓主回覆，「理性諗法都冇錯既。不過我係人，人有情緒。而家好驚，諗深入D都已經眼濕濕」。

亦有網民建議樓主及時行樂，「有啲咩好想做，快啲做咗佢」、「諗咁多都冇用，諗下死之前仲有咩未做。不過話唔定係初期，最後冇事呢！」樓主則表示，「咩results點都好，出院之後，我都會盡量清晒張check list。只係覺得好對唔住兩老、家姐、細佬、女朋友」。

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翌日，樓主再更新他的最新情況，指雖未有詳細檢查報告，但根據已有圖像，醫生表示腫塊可能是基質瘤。不過，由於其腫塊較大，需要開肚切除，將在一個月內安排手術。所幸腫瘤未黏著消化道，他暫時出院回家靜養，幾個星期後再到醫院覆診。經過這次的經歷，他又勸諭各位網民可以珍惜身邊人。

病痛隨時搵上門，幾時都可能準備好。希望大家身體健康時，珍惜身邊人。

胃癌VS胃淋巴瘤VS腸胃基質瘤

臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖曾表示，胃部腫瘤有很多種，常說的「胃癌」是胃腺細胞癌，此外常見的還有：在胃部肌肉的腸胃基質瘤，以及在胃壁的胃淋巴瘤。

點擊下圖睇3者症狀、成因及治療方式：

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陳亮祖指出，都市人生活習慣如三餐不定時，可致慢性胃炎，而精神壓力則有機會導致胃酸倒流及胃潰瘍等，均可間接引致胃癌：

部分人誤以為胃癌一定會嘔血，但其實未必，即使是都市人常見的胃痛，已可能是患胃癌的迹象，或要做胃鏡來確定是否患病。

胃癌常見症狀

胃癌是本港癌症的第6號殺手，根據衞生署資料，以下為七大常見症狀：

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據本港衞生署資料顯示，胃癌成因至今雖未明確，但有以下因素會增加患上胃癌風險：

受幽門螺旋桿菌感染

進食鹽醃食物

進食加工肉製品

過重或肥胖

吸煙

飲酒

5類增加胃癌風險食品+7種預防胃癌食物

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責任編輯：羅嘉欣