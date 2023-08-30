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【香港小姐2023】王怡然回應父母捲款逃港情緒失控 　港姐亞軍爆喊：我都好努力搵錢

娛樂 10:26 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

港姐雙料亞軍王怡然（Lynn）昨日（8月29日）爆出負面新聞，有報道指，王怡然父母於內地十多個城市經營補習社，可惜於2021年因經營不善倒閉並「走佬」。

他們舉家捲款逃至香港，拖欠上千員工的工資及騙取過千家長學費合共過千萬元人民幣，眾「苦主」更於網上留言大呼「還錢」。

【香港小姐2023】王怡然父母被指捲款逃港　港姐亞軍回應：有真有假

王怡然接受《東張》訪問。（影片截圖）

似默認父母「走數」

飽受父母騙財風波困擾的王怡然昨日（8月29日）現身領獎活動，期間她接受《東張西望》訪問，說到父母捲入騙財事件，王怡然直言事件影響其心情，增添不少壓力，她稱現在已努力搵錢，但強調自己也不太清楚事件。

她續說，由於不想觀看網民留言，她已關掉社交平台的留言功能。她說：「我依家唔係咁想睇，因為我睇完都冇辦法，我依家好努力工作。」

王怡然表示，跟雙親有聯繫，兩老更著她不用太擔心，此時她更開始眼紅紅。

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【香港小姐2023】亞軍王怡然父母被指捲款逃港　TVB發聲明：避免對相關人事造成損害

訪問中途爆喊

王怡然說：「他們會想辦法，他們都覺得有點內疚，因為影響到我，但我不想令他們擔心，因為我已經長大，希望爸爸媽媽不要太擔心。」

說畢王怡然隨即爆喊，一度以雙手掩面，其後東張主持遞上紙巾，港姐保母更要求暫停訪問，王怡然冷靜過後再受訪：「我OK，自己已經21歲，都要獨立一點。」

港姐面試時被媒體冠以「翻版阿Sa」的王怡然，自參選以來已屬焦點人物之一，期間更惹來退選疑雲，幸好Lynn愈戰愈勇，決賽夜更成為雙料亞軍！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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