【一家團聚】媽媽產後獲告知初生嬰亡　兒子被偷走42年千里尋親終重逢

▲ 智利媽媽產後獲告知初生嬰亡，兒子被偷走42年千里尋親終重逢。

每個孩子都是父母的心頭肉，誰會願意與親生子分離。智利一名媽媽在42年前產下兒子，卻被告知孩子已死，她多年來對兒子牽腸掛肚。其實兒子遭變賣，獲美國一個家庭收養，他長大後千里尋親，終與媽媽重逢，母子相擁痛哭。

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DNA測試尋親

據美國《霍士新聞》報道，來自智利的媽媽Maria Angelica Gonzalez在42年前誕下兒子，可是兒子出生後，醫院的工作人員立即將他從媽媽懷裡抱走，之後指示她離開醫院。當她回來接兒子時，她被告知兒子已經離世，屍體亦被處理掉。

真實的故事是Maria的兒子被偷走變賣，他就是後來被美國家庭收養的Jimmy Lippert Thyden。Jimmy長大後結婚生女，在美國維珍尼亞州擔任刑事辯護律師。今年4月，他偶然看到關於智利出生的被收養者與親人團聚的新聞報道，於是他決定從家譜平台MyHeritage進行DNA測試，結果證實他是100%智利人。

該測試還將他與曾使用該平台的表親配對起來，他向表親寄出了自己的收養文件，其中包括他生母的地址，還有一個在智利很常見的名字「Maria Angelica Gonzalez」，這位表親的媽媽正認識一位同名同姓的親戚，最終確認對方是Jimmy的生母。Jimmy與生母Maria聯繫，給她發了一張他與妻女的照片，還有收養他的美國家庭照片。

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母子42年後重逢

42年後，Jimmy終於與媽媽重逢，他帶著妻子Johannah和兩個女兒，分別是8歲的Ebba Joy和5歲的Betty Grace來到智利。母子重逢的一刻相擁起來，淚流滿面，Maria說︰

兒子，你不知道我為你哭過多少次，多少個夜晚我徹夜難眠地向上帝祈禱，讓我活得夠長，讓我知道你發生了什麼事。

Jimmy第一次擁抱生母，他形容這一刻讓他喘不過氣來，感嘆「如何擁抱一個人，才能彌補42年來的擁抱？」他還與親生的兄弟姊妹團聚，每個人都興高采烈。當Jimmy和妻兒走進母親的家時，迎接他們的是42個彩色氣球，每個氣球都象徵著他與智利家人度過的一年時光，他指戳破氣球是一種力量，代表與家人一起清點所有失去的東西。他突然被親人圍繞非常溫暖︰

我的收養文件告訴我，我沒有活著的親戚。在過去的幾個月裡，我了解到我有一位媽媽，還有四個兄弟和一個姊妹。

智利非牟利組織Nos Buscamos指出，Jimmy當年在智利首都聖地牙哥的一間醫院早產。他屬於一個「假收養」的案件，這是一種販賣兒童情況，在1970至1980年代，有數萬名智利家庭的嬰兒被偷走。這些孩子出生貧窮家庭，他們的父母根本不知道孩子被偷走。

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責任編輯︰王明芳