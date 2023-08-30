【大台花旦】TVB視后被捕獲被讚保養得宜　陳慧珊演而優則學盡顯知性美

▲ 前TVB一線花旦陳慧珊被野生捕獲。

曾為TVB一線花旦的陳慧珊早已淡出幕前並轉投教育界發展，她近日於香港大學站附近被網民野生捕獲，大家都盛讚她保養得宜。

已為人母的陳慧珊為了女兒決心重返校園，攻讀香港大學的博士課程，努力進修的她曾否認已退隱，並表明自己仍然是演員身份。

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為女兒進修

近年甚少於熒幕前出現的陳慧珊最近於香港大學站附近出沒，被網民發現並拍下近照，不少網民都大讚53歲的她沒有走樣，不愧為昔日的當家花旦。

陳慧珊早於2012年在港大修讀碩士學位，同時擔任深圳朗文青少兒英語資深教育顧問，其後亦傳出她退隱的消息。

陳慧珊接受過內地雜誌訪問，又否認退隱傳聞，除了正參演電影外，更跟丈夫籌備教育節目系列第三部曲，可說滿肚密圈，當中她說道：「我還是演員。」

成為媽媽後，陳慧珊因發現自己的不足而決心為女兒重返校園，並於2021年在香港大學攻讀讀教育博士學位。

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曾為TVB力捧花旦

在美國長大的陳慧珊畢業後曾在波士頓電視台任職助理編導，及後於1994年隨前夫鍾偉明一起返回香港，於TVB明珠台擔任記者、編導等。

1996年，陳慧珊被《壹號皇庭》系列的監製鄧特希相中，邀她演出劇集《壹號皇庭V》，自此開展了她的演員及歌手生涯。

97年開始成為TVB力捧的花旦，更憑主演的《鑑證實錄》僅以一年的年資首度提名「最佳女主角」，甚得觀眾緣的她，在幕前屢獲獎項，於2002年憑劇集《絕世好爸》獲得我最喜愛角色以及我最喜愛女主角，成年資最短的雙料視后。

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