【網絡熱話】巴士頂閘女子未能上車　衝出馬路阻車被補

▲ 一名女子疑因巴士滿座未能上車，憤而衝出馬路阻止巴士離開。（香港交通資訊網圖片）

早前一名女子疑因巴士滿座未能上車，憤而衝出馬路阻止巴士離開引起網民熱議。警方今日（30日）表示，該名女子已經被捕。

警方指，早前留意到互聯網上的片段，片中有一名女子於8月20日中午約12時在落馬洲新田公共運輸交匯處懷疑不滿一輛巴士因客滿而未有停車，遂上前阻礙該巴士駛去，歷時長達4分鐘。

邊界警區刑事部人員接手調查，昨日（29日）下午約12時30分在屯門富泰邨一單位拘捕一名35歲姓李女子，涉嫌在公眾地方或交通造成阻礙。案件交由邊界警區刑事調查隊第四隊跟進。該名被捕女子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

警方重申，案中女子行為除了對行人及其他道路使用者造成危險外，亦干犯了在公眾地方或交通造成阻礙罪。一經定罪，最高可被罰款5,000元及判監3個月。市民勿因一時之氣以身試法。

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記者：黃穎津