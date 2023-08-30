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【周末好去處】星星兔陳慧琳新歌展覧　 飛船模型+荷里活服裝品牌

休閒消費 10:38 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

於又一城商場舉辦慈善展覽。

星星兔與陳慧琳剛剛推出新歌《The Day When We Fall in Love》，繼早前於電影院進行首映後，近日於又一城商場首次舉辦結合音樂、時裝、藝術、影像、玩具模型等內容的慈善展覽。展覽以大電視播放結合以 XR（虛擬實景）技術、動畫以及實景拍攝的 MV 及珍貴幕後花絮。

星星兔為了打造星願族內不同的角色了不小心思，在各國搜羅不少設計師品牌，故展覽亦會展出不少精心打造的服裝。

包括荷里活電影服裝品牌DEMOBAZA和設計師品牌LEAF XIA SS23的花瓣系列等，盡展現了 MV 奇幻題材的超現實風格，製造由末世回復到美好世界的七彩斑斕。服裝展架上同時展示三個角色CAPTAIN K、PILOT RABBIT 和EMMA的電影式海報。

星星兔自2019年開始展開「ART & MUSIC」（藝術與音樂）企劃，以聲會畫，每次推出一首歌曲都會邀請來自世界各地的出色畫師繪畫她的新歌曲圖。

這次與陳慧琳合作更迎來了第12幅畫作，邀請來自杜拜的畫家Ibrahem Swaid（又名 Noobovich）為歌曲創作一幅極富未來感色彩又帶美式英雄獨特筆鋒的畫作，畫作上更會有星星兔及陳慧琳的親筆簽名！

有不少別緻有趣及懷舊道具

場內更會發現放大版願望轉換器放置MV內別緻有趣及懷舊道具，展覽更會展出由 Inscape Studio精心打造全球唯一的60cm星願族飛船模型，以精密3D打印再加上人手打磨處理和27個亮燈位，是展覽的一大亮點！

今次希望透過慈善展覽，分享充滿勇氣與夢想的故事啟發大眾及發放正面訊息，並將會善款捐到陳慧琳兒童助學基金，幫助更多有需要兒童，使他們能懷着希望與勇氣去實踐自己的夢想。

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記者:區家歷


 

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