【蹂躪校園】港大成內地遊客打卡熱點　小紅書出攻略必穿旗袍學生呻4大慘況

▲ 學校是讀書的地方，不能影響學生呀!

學校是讓學生靜心讀書及學習知識的地方，擁有過百年歷史的香港大學，裡面有很多新哥德式建築風格的華麗建築，吸引很多內地遊客打卡。正值暑假，有內地網友在小紅書中出攻略，更提議可以穿上旗袍去拍攝，整個校園充斥遊客，令到港大生「飯都冇位食」，大呻校園生活非常受影響，更指出4大慘況！

最新影片推介︰

很多小紅書的博主都以「#港大超好拍」為題，出攻略教遊客去打卡，包括交通出行、參觀打卡、周邊景點，吸引大批網友留言問「需要預約嗎?」、「開放時間?」，更甚的是有人問「有沒有導遊?」。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

對於校園成為了景點，學生在網上發文對於學校蹂躪感到心痛，更提出4大慘況︰

1. 買到飯都冇位食

學生買飯時要大排長龍，經常要拎著盒飯坐在花園食。

2. 有肉的飯盒一早賣光

想吃有肉的飯也不行，因為一早賣光，學校食堂本來是為職員和學生服務，每天都只準備了一定數量的餐點，學生直言希望遊客都「別來，給我留口飯吃」。

3. 成地垃圾

校園內隨地都是垃圾，有學生見到未食完的薯片，「倒到成地都係又唔執」。

4. 孩子於草叢隨地小便

有人目擊遊客讓孩子於教學大樓下草叢隨地小便，令到學生及職員非常憤怒。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港大生︰給我留口飯吃

有學生就在小紅書發文，表示「本來港大作為全港唯一一個開放式校園，我覺得也沒什麼，挺好的。結果愈來愈多人開始在小紅書上說，港大接待遊客的相關設施做得不好。有沒有搞錯，學校首先是因為有學生而存在的好嗎？要想遊客設施做得好，不去景點，來校園幹嘛？真心實意的，港大食堂都別來，給我留口飯吃。」

帖文一出，有學生留言指「那些遊客吃完都不收盤子，像個大爺一樣，明明到處有告示牌寫著要自己收。」有疑似科大的學生就幸災樂禍「其實科大都是開放式，但沒那麼出名，地理位置又偏，所以更幸運，抱抱！」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰陳麗薇