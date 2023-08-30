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【香港小姐2023】父為福建社團會長獲讚「骨幹成員」　莊子璇奪冠為同鄉爭光鄉親興奮跳舞慶祝

娛樂 11:49 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

莊子璇父為福建社團會長，奪冠為同鄉爭光。

《2023香港小姐競選》最終由一直是大熱的莊子璇（Hilary）奪得冠軍，可是同時外間對其獲獎有反對聲音，同時有傳有佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。落選港姐胡睿涵前日（8月28日）於社交平台發功，疑似追擊冠軍莊子璇。

對此，莊子璇受訪時表示不會對號入座，揚言會繼續「食花生」，不會關閉社交平台的留言功能。

【香港小姐2023】莊子璇奪冠後首發文講感受　Hilary認過程有不快：有大大小小嘅誤會

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鄉親興奮跳舞

日前內地影片平台抖音流傳一段，以「恭喜我們村—晉江永和後埔村出咗位香港小姐莊子旋（璇）」為題的片段。

從影片中可見，當公布莊子璇成為應屆港姐冠軍一刻，在內地福建晉江的鄉親父老，個個興奮到跳舞。

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父為福建社團會長

今日（8月30日）網上流傳一張香港福建社團聯會，疑向莊子璇父親莊金勝發出的賀恭信，開端以會長稱呼莊父，寫道：「昨晚我們從電視上欣見您的女兒子璇監事榮膺香港小姐冠軍的喜訊，這是一個令人驕傲和值得慶祝的成就！」

內容不但讚莊子璇是「出色才能的結晶」，在競爭激烈的比賽脫穎而出，「展現了非凡的魅力、智慧和自信」，大讚莊父是優秀的骨幹成員：「恭喜貴會擁有如此優秀的骨幹成員！您女兒的成功灸僅為您家庭帶來光榮，也為我們整個同鄉社團帶來了驕傲。」

不過，莊父至今從未露面，決賽當晚，僅有莊母及其胞兄到場支持觀看競選。即使攝製隊跟隨莊子璇返回家中，訪問她的家人為其慶祝的情況，莊父也不在現場。

不少網民對莊子璇摘冠議論紛紛，指她是「福建妹」、新移民，質疑她成為香港小姐冠軍的身份。有網民認為莊子璇背景後台強勁，否則不會選一個是非多多的佳麗為港姐冠軍。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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