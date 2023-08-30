【MIRROR成員】呂爵安發千字文回應網民指控　Edan：所有人都只係一個普通人

MIRROR成員呂爵安（Edan）剛完成3場個人演唱會，獲得一眾「爵屎」全程力撐的同時，有部份網民批評Edan在棟篤笑環節模仿隊友屬「恥笑」的行為，又指Edan未夠歌就開騷，再加上因曾公開與網民的對話截圖而被狠批「無品」。

在昨日（29日），Edan在IG發千字文作回應，他直言：「唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食」。

【霸道總裁】Edan推出個人首支國語跳唱作品 呂爵安：一直好想做呢個角色

Edan發千字文回應

Edan指本來打算在直播中作交代，「但見有人開始擔心我冇PR，覺得我係嬲豬，覺得我個人唔humble，我惟有早啲同大家分享下我嘅諗法同目的啦」：

1. 你係咪唔可以俾人話啊？

其實不嬲我都好接受理性、坦白嘅意見(如果唔係我都唔會cut短talk part啦😮‍💨)，因為我都好想做好啲繼續進步

好唔好睇，好唔好聽，好唔好笑，完全係base on個人喜好，咸魚青菜，各有所好，唔鍾意係完全冇問題，我亦都好樂意接受。

但如果係直接msg我一啲人身攻擊，完全扭曲我原意嘅嘢，我就真係想講句「有心啦！」❤️



2. 你唔好理啲haters啦！無視佢Block咗佢就算啦！

其實個個都會咁講，但我可以分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受😂

「你俾人好大力打咗一巴落塊面到，然後身邊嘅人同你講:「算啦，由佢啦。」」

喂大佬！我塊面仲痛緊㗎喎！點無視啊！藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。



3. Po dm出嚟好小家，好冇PR。

首先，講真，你公海_我我真係算數😂你直接msg我，但係又唔俾我公開(名都遮埋啦喎)，哩個係咩logic?😂😂

再講真，我梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。

喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！

你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛🤣🤣🤣🤣



咁點解我要咁樣做呢？就係因為我想俾大家知道做偶像做藝人每日係會suffer啲乜嘢

好多人就係藉住「偶像、藝人係唔應該反擊」哩條規則而為所欲為。

而好多Artist都因為哩條「潛規則」而選擇「啞忍」，殊不知內心已經千瘡百孔，甚至情緒病。

我比較好彩，我心臟真係算強大，情緒都算係比大部分人穩定。但當我發現連我都會被哩啲嘢牽動情緒嘅時候，我想嘗試去做少少嘢，想嘗試去改變少少嘢。

我唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食，我相信只要你唔係發脾氣，你有道理，你有禮貌地表達，總有明白事理嘅人係會明白你係會支持你。



4. 將心比己

其實老實講，街外大把唔鍾意我嘅人，但佢哋係唔會浪費時間特登走去睇我啲嘢仲走嚟dm我㗎😂😂

所以我想同haters講，你哋做緊嘅嘢，係同樣地有人會對你偶像咁樣做，而佢哋亦都會受困擾，我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以，己所不欲，勿施於人。

我想改變嘅嘢唔係淨係想唔好再有人嚟_我(我亦都冇咁天真覺得我咁樣講完就會冇)，而係希望大家可以將心比己，其實大家無仇無怨，冇必要製造咁多負面嘅情緒，哩啲完全係vicious cycle。

如果你哋控制唔到，發現_完我先會舒服啲嘅，咁不如你哋dm鬧完之後同我講聲：「辛苦晒，我舒服了。」咁我可能都可以當係做咗善事，唔放喺心到🙏 (當然可能你哋就係想我放喺心😂😂)



5. 總結

講咁多，其實都係想大家做人relax啲，同埋想話俾大家知其實所有人都只係一個普通人。

哩一年發覺，做人要經常開心事事順利身體健康其實一啲都唔容易，每日都有好多不幸嘅事情發生，其實好多人都過得好「苦」。

喺咁嘅前提下，點解仲要想去製造更多嘅「苦」，又何必呢？

不如真係試吓放鬆啲，嘗試欣賞多啲or用另一個角度去睇嘢，可能大家都會開心啲。

唔鍾意咪唔好睇囉，但冇必要傷害人姐，right?



最後我想講我唔係話個個人都要好似我用咁嘅方式去表達，每個人都有佢嘅自由同方法同capacity去應對，但我相信每一個人(包括藝人)都係絕對有權去有禮貌地表達自己的。



其實我個talk show就係想表達類似嘅嘢，有機會再同大家分享多啲😂歡迎大家去youtube參透下☺️



講完，感恩感恩❤️