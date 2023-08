【MIRROR成員】呂爵安發千字文回應網民指控　Edan：所有人都只係一個普通人

▲ 呂爵安(Edan)發千字文回應網民指控!

MIRROR成員呂爵安(Edan)剛完成3場個人演唱會,獲得一眾「爵屎」全程力撐的同時,有部份網民批評Edan在棟篤笑環節模仿隊友屬「恥笑」的行為,又指Edan未夠歌就開騷,再加上因曾公開與網民的對話截圖而被狠批「無品」。

在昨日(29日),Edan在IG發千字文作回應,他直言:「唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食」。

【霸道總裁】Edan推出個人首支國語跳唱作品 呂爵安:一直好想做呢個角色

Edan發千字文回應

Edan指本來打算在直播中作交代,「但見有人開始擔心我冇PR,覺得我係嬲豬,覺得我個人唔humble,我惟有早啲同大家分享下我嘅諗法同目的啦」:

1. 你係咪唔可以俾人話啊? 其實不嬲我都好接受理性、坦白嘅意見(如果唔係我都唔會cut短talk part啦😮‍💨),因為我都好想做好啲繼續進步 好唔好睇,好唔好聽,好唔好笑,完全係base on個人喜好,咸魚青菜,各有所好,唔鍾意係完全冇問題,我亦都好樂意接受。 但如果係直接msg我一啲人身攻擊,完全扭曲我原意嘅嘢,我就真係想講句「有心啦!」❤️



2. 你唔好理啲haters啦!無視佢Block咗佢就算啦!

其實個個都會咁講,但我可以分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受😂 「你俾人好大力打咗一巴落塊面到,然後身邊嘅人同你講:「算啦,由佢啦。」」 喂大佬!我塊面仲痛緊㗎喎!點無視啊!藝人都係人,藝人都會有感受,但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。



3. Po dm出嚟好小家,好冇PR。 首先,講真,你公海_我我真係算數😂你直接msg我,但係又唔俾我公開(名都遮埋啦喎),哩個係咩logic?😂😂 再講真,我梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎☺️),覺得一個公眾人物唔應該咁做。

喂!啲天皇巨星都唔會咁做啦!

你啱啊!我真係唔係天皇巨星level啊嘛🤣🤣🤣🤣



咁點解我要咁樣做呢?就係因為我想俾大家知道做偶像做藝人每日係會suffer啲乜嘢

好多人就係藉住「偶像、藝人係唔應該反擊」哩條規則而為所欲為。 而好多Artist都因為哩條「潛規則」而選擇「啞忍」,殊不知內心已經千瘡百孔,甚至情緒病。

我比較好彩,我心臟真係算強大,情緒都算係比大部分人穩定。但當我發現連我都會被哩啲嘢牽動情緒嘅時候,我想嘗試去做少少嘢,想嘗試去改變少少嘢。

我唔認同做藝人就要啞忍、就要硬食,我相信只要你唔係發脾氣,你有道理,你有禮貌地表達,總有明白事理嘅人係會明白你係會支持你。



4. 將心比己 其實老實講,街外大把唔鍾意我嘅人,但佢哋係唔會浪費時間特登走去睇我啲嘢仲走嚟dm我㗎😂😂

所以我想同haters講,你哋做緊嘅嘢,係同樣地有人會對你偶像咁樣做,而佢哋亦都會受困擾,我相信你哋都唔會想佢哋suffer。所以,己所不欲,勿施於人。 我想改變嘅嘢唔係淨係想唔好再有人嚟_我(我亦都冇咁天真覺得我咁樣講完就會冇),而係希望大家可以將心比己,其實大家無仇無怨,冇必要製造咁多負面嘅情緒,哩啲完全係vicious cycle。 如果你哋控制唔到,發現_完我先會舒服啲嘅,咁不如你哋dm鬧完之後同我講聲:「辛苦晒,我舒服了。」咁我可能都可以當係做咗善事,唔放喺心到🙏 (當然可能你哋就係想我放喺心😂😂)



5. 總結 講咁多,其實都係想大家做人relax啲,同埋想話俾大家知其實所有人都只係一個普通人。 哩一年發覺,做人要經常開心事事順利身體健康其實一啲都唔容易,每日都有好多不幸嘅事情發生,其實好多人都過得好「苦」。 喺咁嘅前提下,點解仲要想去製造更多嘅「苦」,又何必呢? 不如真係試吓放鬆啲,嘗試欣賞多啲or用另一個角度去睇嘢,可能大家都會開心啲。

唔鍾意咪唔好睇囉,但冇必要傷害人姐,right?



最後我想講我唔係話個個人都要好似我用咁嘅方式去表達,每個人都有佢嘅自由同方法同capacity去應對,但我相信每一個人(包括藝人)都係絕對有權去有禮貌地表達自己的。



其實我個talk show就係想表達類似嘅嘢,有機會再同大家分享多啲😂歡迎大家去youtube參透下☺️



講完,感恩感恩❤️

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

姜濤:善意的批評可以接受

同屬MIRROR成員的姜濤也感同身受,他留言道:「善意的批評可以接受,但我們絕對沒有理由去接受那些充滿惡意不負責任的聲音」。李駿傑(Jeremy)留言:「感恩感恩 ❤️❤️❤️ 多謝ED Lui 老師」。

Edan的歌迷會也留言力撐:「Anywaysssss 爵安做自己就可以!大家一齊感恩感恩 thank you thank you 🙏🏻」。

最新影片推介:何沛珈專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R