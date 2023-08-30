【網絡熱話】外籍男揸紅色巨型電動車入車廂　港鐵1個原因放行網民：冇尺寸限制？

▲ 外籍男揸電動車入車廂，港鐵1個原因放行網民掀安全疑慮。

港鐵車廂驚見「紅色戰車」惹市民關注！近日網上瘋傳2張照片，有外籍男駕駛一部鮮紅色的四輪電動車，進入港鐵尖沙咀站範圍，並成功駛入車廂！事件曝光後，有不少網民大感嘩然，質疑對方此舉並不合法，又擔心會有安全風險。不過，TOPick就事件查詢時，港鐵則回覆該名乘客有行動不便證明書，才會被放行。

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近日Facebook多個群組均瘋傳2張照片，其中一張照片見到一名目測中年的外籍男士，駕駛著一部大型紅色「電動四輪車」，進入港鐵尖沙咀站範圍，而港鐵職員亦在旁了解狀況。另一張照片，則見到外籍男已成功被放行，並駛入車廂內，由於「紅色戰車」十分奪目，期間不少乘客亦不禁側目。

TOPick就事件向港鐵查詢時，港鐵則回覆指，事件其實發生於8月28日晚上約7時，港鐵車站助理在尖沙咀站留意到一名乘客使用電動輪椅，於是主動上前了解和提供協助。其後，該名乘客向車站職員出示行動不便證明書，職員了解其需要後，該乘客就繼續行程。

事實上，根據港鐵使用行動輔助設備的安全守則，輪椅及電動輪椅是可進入港鐵範圍，不過，只供有行動障礙或困難人士使用及有重量尺寸限制，無論輪椅或電動輪椅，加上使用者的總重量不得逾200公斤；尺寸限制則為1,200毫米長及700毫米闊。

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相關照片曝光後，隨即引起網民熱議，並質疑「點解會入到閘？」、「職員做緊咩？」、「遲啲電單車都可以駛入去車廂」；有人則取笑「紅色的跑車」、「烈火戰車」。不過，有心水清的網民亦指，有些情況是可獲豁免。

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記者：容惠玲