【食用安全】小紅書情侶內地食淡水魚生　男友高燒出疹染寄生蟲治療期極痛苦

▲ 小紅書情侶內地食淡水魚生，男友高燒出疹染寄生蟲治療期極痛苦。

日本排放核廢水令不少人抗拒再食日式刺身，但轉戰食淡水魚生，更要注意風險！內地一對情侶在今年初和家人一同進食淡水魚生後，男友不幸感染寄生蟲，發燒且全身出疹，治療期非常痛苦。

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女事主日前在小紅書上發佈警世文，表示在今年2月份時，自己和男友及其父母一同到廣東順德遊玩，期間在一家知名餐廳品嘗了當地特色美食「順德魚生」。據女事主觀察，當時幾乎每枱客人都有吃。

直至5月份，女事主男友突然臂膀疼痛並發燒，初步治療毫無效果。醫生再排查血液，發現男友的嗜酸指標高出50倍，若非寄生蟲感染就是患上白血病。此時，男友已發燒10多日仍未退燒，為了確診他是否真的受到寄生蟲感染，女事主又與其輾轉到江蘇無錫市寄生蟲研究所，醫生排查發現男友體内有「肝吸蟲蟲卵」，並表示肝吸蟲感染周期在3個月以上，與女事主一行人吃順德魚生的時間匹配，確認男友感染寄生蟲。

1個半月治療期極痛苦

女事主續指，男友在1個月的治療期内吃了3個療程的藥物，由於藥性大，男友一度併發全身蕁麻疹，醫生解釋可能是因體内蟲卵太多所導致；另外還伴隨發燒、噁心嘔吐、嗜睡等副作用，情況罕見至醫生都懷疑是否患上白血病。幸好最終嗜酸指標降到正常值，男友才結束痛苦。經此一事，女事主呼籲：

沒想到這一切都是因為吃了幾片魚生……真的要謹慎吃生的淡水魚！

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網民嚇壞：我經常吃！

女事主的警世文引起網民熱議，紛紛表示可怕，坦言很多人都喜歡吃這種魚生，還經常吃；也有當地人表示雖然此魚生是特產，但父母一輩從來都不讓吃；更有當地醫生指出，醫院經常碰到感染肝吸蟲的病人，同樣呼籲「去順德不要隨便嘗試魚生」。

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食安中心：感染中華肝吸蟲可致癌

食安中心亦有警告，海魚及淡水魚均可能帶有多種寄生蟲，若進食生的魚類產品，會有感染寄生蟲病的風險。其中，吃下含有囊狀幼蟲的生或未經徹底煮熟的淡水魚，會令人感染中華肝吸蟲。

根據資料，有超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，當中主要為鯉科魚類，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。人吃下這些受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管，在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵。蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播周期。小量的感染中華肝吸蟲，可全無症狀或只出現輕微症狀。但大量感染則會令患者長期不適，包括引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。國際癌症研究機構已將中華肝吸蟲列為「會令人患癌」類別。

為預防感染寄生蟲，食安中心提醒市民，切勿吃生或未經徹底煮熟的淡水魚，在外遊時亦不應進食生的淡水魚。另外，使用酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等，均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。並建議以下要點：

買魚時應光顧可靠的持牌店鋪。

高危人士，包括長者、幼童、孕婦及免疫力較低人士不宜生吃魚類。

消費者應確保淡水魚徹底煮熟，特別是火鍋或粥品中的淡水魚。

使用專門用具分開處理生的食物和即食食物，以防交叉感染。

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責任編輯：羅嘉欣