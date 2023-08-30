【本地遊】陀地文化祭玩轉港式幽默　33個本地創作單位特色藝術巿集【內附地址】

▲ 不少有趣的商品發售，當中有不少的創作靈感來自周星馳過去的電影。（圖片品牌提供）

作為推動本地玩具文化的KKplus，這年頭的確非常努力，最近他們又有新作，與香港玩具品牌LeeeeeeToy聯乘，在旺角朗豪坊舉行《HAPPY﹗HAPPY﹗HONG KONG陀地文化祭》，一次過集合33個本地創作單位，玩盡本土文化，真係唔買都要去睇下。

如果你還是童心未泯的你，那麼你一定要認識潮流玩具店KKplus，它是香港Kidsland group一個潮流玩具平台，以「Kuriosity + Play」為理念，為各位kidult的大家帶來世界各地的潮玩品牌，同時又經常與不同品牌跨界合作，目的只有一個就是推動本地玩具文化。

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今次kplus與香港玩具品牌LeeeeeeToy聯乘舉行HAPPY! HAPPY! HONG KONG陀地文化祭，集結33個本地創作單位，從香港流行文化、網絡Meme、長輩圖及經典Cult電影等獨有港式幽默中爆發創意，變成一個集藝術展覽、週邊市集、打卡熱點的Expo博覽會，成就陀地文化祭的誕生。

文化祭場境將以香港大街小巷風情為主，並邀請到香港塗鴉藝術家BOMS爆以塗鴉粉飾展區，點出香港其中最美麗的風景；同場將推出富港式文化的週邊設計，如T-shirt、Figure人偶、Toto Bag、貼紙等，用各自的手法表達一見會心微笑、濃濃港味的身份認證！

不得不提的伯是今次活動以位於大嶼山寶蓮寺的天壇大佛作為藍本，結合LeeeeeeToy原創角色大地之子的造型，鍍上金身化身成地球大佛，配以金光閃閃「地球和平」四字，為每位入場善信送上金光燦爛的祝福，玩味十足。

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《kkplus x LeeeeeeToy–HAPPY! HAPPY! HONG KONG陀地文化祭》info

日期：即日起9月27日

時間：12nn-9pm

地點：旺角朗豪坊商場12樓

記者：何偉雄