【比利時研究】9成紙飲管含可致癌永久化學物PFAS　專家揭1種飲管最安全

▲ 比利時研究發現，9成紙飲管驗出可致癌「永久化學物」PFAS。

潮流興「走塑」，不少食店開始棄用膠飲管，轉為提供紙飲管。不過，比利時一個研究團隊近日檢測市面39款不同材質的飲管，結果發現9成紙吸管含有「永久化學物」PFAS，長期接觸恐引致多種疾病，包括癌症。研究亦發現，除了紙吸管，竹飲管、膠飲管等都被驗出PFAS，只有一種飲管最安全。

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比利時安特衛普大學的研究人員從市面收集39款不同材質的吸管樣本，當中包括20款紙飲管、5款玻璃飲管、5款竹飲管、5款不鏽鋼飲管，以及4款塑膠飲管，並進行29種不同的PFAS測試。

結果發現，90%紙飲管都被驗出PFAS，另外80%竹吸管、75%塑膠飲管和40%玻璃飲管，都含有PFAS，不同牌子飲管的PFAS濃度各有差異，而5款不銹鋼飲管樣本則全部均不含PFAS。

研究作者安特衛普大學環境科學家Thimo Groffen表示，尚未清楚飲管製造商是否有意添加PFAS作為防水塗層，還是在生產過程中意外受污染。

他續指，由紙和竹等植物材料製成飲管經常被標榜比塑膠飲管環保，不過研究卻發現這些飲管含有PFAS，意外著它們不一定「可生物降解」。雖然飲管中的PFAS濃度較低，對健康造成的風險有限，但這些化學物可在人體內積聚多年，有機會造成不良影響。

他指出，研究顯示，不鏽鋼飲管未有檢測到任何PFAS，因此建議消費者使用這種飲管，或直接避免使用飲管。

上述研究已刊登在《Food Additives & Contaminants》期刊。

長期接觸PFAS可致各種疾病

除了飲管，易潔鑊、化妝品等多種物品曾被發現含有永久化學物PFAS（多氟烷基物質）。

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會面對罹患癌症，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

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責任編輯：羅嘉欣