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【貝遊歐洲】跟蔡思貝英國享冰火桑拿　布萊頓沙灘游完水即做Spa【附詳情】

休閒消費 12:21 2023/08/30

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熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

蔡思貝主持旅遊節目《貝遊歐洲》。

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，於本周一至三晚播映。蔡思貝帶大家玩轉英格蘭、蘇格蘭及威爾斯，還會飛赴意大利，玩齊最潮最新打卡熱點！

而在周一播出的一集，思貝去到位於英格蘭南部的布萊頓，感受陽光與海灘，當中最大睇頭是「冰火兩重天」桑拿浴，思貝在15度的氣溫下，穿上一件頭泳衣上陣，大騷健美身材。

布萊頓著名景點

3個桑拿體驗

其實這個位於布萊頓的Beach Box Spa，是當地著名景點，賣點便是可在一望海際的沙灘海岸線上，享用由名師設計的桑拿室，在高溫浸浴後，即時奔向眼前的大海，屬難得的體感經驗。

另外，沙灘上亦設高級Spa，提供各種按摩療程，遊完水同時可歎一下放鬆的身心享受。

Beach Box Spa共分三種桑拿體驗，包括LOTTA SAUNA、LEIL SAUNA及LOONAH SAUNA，價錢由25英磅起（約247港元）/90分鐘。

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預訂：https://beachboxspa.co.uk/our-saunas/

地址：Behind Volks Railway Workshop, Banjo Groyne, 285 Madeira Dr, Brighton 

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