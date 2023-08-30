【颱風消息】岑智明破例發表風暴蘇拉動向　指今年華南沿岸最有威脅

▲ 熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。

熱帶氣旋蘇拉會在今明兩日橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。天文台宣布會在今日（30日）黃昏發出一號戒備信號。

天文台前台長岑智明今日在社交平台發文表示，蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，其影響香港的機會亦正上升，呼籲市民盡早做好防風措施。

▲ （天文台圖片）

今年華南沿岸最有威脅

岑智明指，雖然各大電腦預報仍然存在頗大分歧，但肯定的是蘇拉是今年對華南沿岸最有威脅的超強颱風，而電腦預報路徑持續西調，蘇拉今早的移動亦較為偏西，影響香港的機會上升。他呼籲市民盡早做好防風措施，並密切留意天文台最新颱風信息及預警。

岑智明又稱，今次破例發表颱風動向的看法，原因是有網友覺得他日前對於「狼來了」或「跟車太貼」的評論是「看淡」蘇拉對香港的影響。他解釋「其實不然」，指颱風信息發放必須具公信力和可靠性，在高度不確定情況下過早發放模棱兩可或誇大的信息，可能會弄巧反拙。

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記者：黃穎津