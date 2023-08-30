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【煽惑傷人】涉網上鼓吹隨機殺人　無業漢認煽惑傷人判醫院令2個月

社會 12:12 2023/08/30

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涉網上鼓吹隨機殺人，無業漢認煽惑傷人判醫院令2個月。（資料圖片）

34歲無業男涉在社交媒體發文鼓吹無差別殺人，並感謝鑽石山荷里活廣場命案疑犯，指社會需要更多像疑兇的人。涉案無業漢早前承認2項煽惑他人傷人罪，今（30日）於西九龍法院被判2個月醫院令。

被告李志偉（34歲，無業），早前承認2項煽惑他人傷人罪，法庭為他索取了精神科報告。

裁判官施祖堯指控罪嚴重，涉案煽動性帖文數量不少，考慮到被告有精神病史，遂採納報告建議，判被告2個月醫院令。

案情指，被告於2023年5月30日起，在Facebook發文鼓吹無差別殺人，包括發布台灣捷運隨機殺人案兇徒照片，又感謝鑽石山荷里活廣場命案疑犯，指社會需要更多像疑犯一樣的人。

被告又在Telegram及Twitter發文，指其夢想是用隨機的血腥暴力向社會施壓，將社會改造為令自己和那些備受歧視和欺壓的人都能有尊嚴地居住的世界。被告警誡下稱情緒不好，「覺得有人害我」，並指自己有妄想症，認為網上發文可保護自己。

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記者：陳曉欣

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