【STRAYZ成員】趙展彤推新歌《半知命》　Val式歌曲親手創作自己生平

▲ STRAYZ成員趙展彤（VAL）推出新歌《半知命》。

STRAYZ成員趙展彤（VAL）有新作品！Val於今天（30日）發佈今年首支派台單曲《半知命》。

剛剛26歲的趙展彤以歌會友，創作新歌講述踏入25歲後的階段。

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靈感來自互動電影

《半知命》是VAL與jøno作曲，並繼《Come to me》後再次與方浩權合作填詞。

「半知命」是知命之年（50歲）的一半，即人踏入25歲後的階段。

《半知命》創作靈感來自「互動式電影」，觀眾可以選擇主角的行動，從而觸發不同的劇情及結局。因一個微小選擇，而產生巨大的改變，稱之為「蝴蝶效應」，VAL稱今次歌曲的創作，亦是一個「蝴蝶效應」，如果她沒有觀看「互動式電影」，就不會有今次《半知命》的誕生。

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▲ （《半知命》）

與成員各有各發光

被問到為何今年與STRAYZ其他成員一同推出單曲？VAL說：「大家各自都很特別，推出的歌風格都大不同，不會有碰撞，這樣才符合STRAYZ（流浪）的原意，大家都各自努力，各有各發光。」

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克服畏高

在MV拍攝時，令VAL最深刻的是，其中一幕需要上天台拍攝，而VAL本身有畏高，發現拍攝場地竟然沒有欄杆，亦深怕背向邊緣的攝影師拍攝途中會掉下去，導致拍攝時無法專心。

而VAL最喜歡的設計是用魚眼鏡拍攝RAP的鏡頭，使用魚眼鏡拍攝的畫面很新穎、很有力量。

《半知命》曲風融合電子舞曲、Dubstep以及RAP各種元素，是流行曲不常見的風格，VAL預告《半知命》有一個隱藏版本，將會在其後的互動式微電影中推出。

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