  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 14:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【STRAYZ成員】趙展彤推新歌《半知命》　Val式歌曲親手創作自己生平

娛樂 12:46 2023/08/30

分享：

分享：

熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

STRAYZ成員趙展彤（VAL）推出新歌《半知命》。

STRAYZ成員趙展彤（VAL）有新作品！Val於今天（30日）發佈今年首支派台單曲《半知命》。

剛剛26歲的趙展彤以歌會友，創作新歌講述踏入25歲後的階段。

【Matter of a Second】STRAYZ推出本年度首支團歌　歌唱擔當VAL負責領舞

點擊圖片放大
+9
+8

靈感來自互動電影

《半知命》是VAL與jøno作曲，並繼《Come to me》後再次與方浩權合作填詞。

「半知命」是知命之年（50歲）的一半，即人踏入25歲後的階段。

《半知命》創作靈感來自「互動式電影」，觀眾可以選擇主角的行動，從而觸發不同的劇情及結局。因一個微小選擇，而產生巨大的改變，稱之為「蝴蝶效應」，VAL稱今次歌曲的創作，亦是一個「蝴蝶效應」，如果她沒有觀看「互動式電影」，就不會有今次《半知命》的誕生。

【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲

（《半知命》）

與成員各有各發光

被問到為何今年與STRAYZ其他成員一同推出單曲？VAL說：「大家各自都很特別，推出的歌風格都大不同，不會有碰撞，這樣才符合STRAYZ（流浪）的原意，大家都各自努力，各有各發光。」

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

克服畏高

在MV拍攝時，令VAL最深刻的是，其中一幕需要上天台拍攝，而VAL本身有畏高，發現拍攝場地竟然沒有欄杆，亦深怕背向邊緣的攝影師拍攝途中會掉下去，導致拍攝時無法專心。

而VAL最喜歡的設計是用魚眼鏡拍攝RAP的鏡頭，使用魚眼鏡拍攝的畫面很新穎、很有力量。

《半知命》曲風融合電子舞曲、Dubstep以及RAP各種元素，是流行曲不常見的風格，VAL預告《半知命》有一個隱藏版本，將會在其後的互動式微電影中推出。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】Strayz成軍後首個公開演出　懷感恩心情踏上舞台
16:27 2022/06/26
【全民造星IV】Strayz成軍後首個公開演出　懷感恩心情踏上舞台
【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲
16:19 2022/07/13
【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲
【Matter of a Second】STRAYZ推出本年度首支團歌　歌唱擔當VAL負責領舞
12:40 2023/04/27
【Matter of a Second】STRAYZ推出本年度首支團歌　歌唱擔當VAL負責領舞

你可能感興趣

【全民造星IV】Strayz成軍後首個公開演出　懷感恩心情踏上舞台
16:27 2022/06/26
【全民造星IV】Strayz成軍後首個公開演出　懷感恩心情踏上舞台
【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲
16:19 2022/07/13
【女團Strayz】自資出道包辦歌曲與MV製作　處女作《Stray》借黑白造型道出心聲
【Matter of a Second】STRAYZ推出本年度首支團歌　歌唱擔當VAL負責領舞
12:40 2023/04/27
【Matter of a Second】STRAYZ推出本年度首支團歌　歌唱擔當VAL負責領舞
趙展彤 STRAYZ 娛樂人物職業 全民造星 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
09:32 2023/08/29
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
【颱風消息】最新預測蘇拉或進入香港約50公里　未來一兩日將掛波
13:42 2023/08/29
【颱風消息】最新預測蘇拉或進入香港約50公里　未來一兩日將掛波