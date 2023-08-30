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【大劉千金】21歲劉秀盈奪國際芭蕾舞比賽金獎　才女精通藝術功夫大學讀建築

尖子教室 13:06 2023/08/30

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21歲「大劉千金」劉秀盈奪得國際芭蕾舞比賽金獎。

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年21歲的大女劉秀盈（Zoe）正在大學修讀建築系，藝術天分極高，當中最熱愛跳芭蕾舞。近日劉秀盈從芬蘭進修芭蕾後回港參加國際芭蕾舞比賽，更一舉奪得金獎！

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劉秀盈練習芭蕾舞多年，經常在社交平台分享自己的習舞過程，日前她在IG先分享身穿藍色芭蕾舞服裝的自拍照，表示自己參加芭蕾舞比賽，另一個帖文則上載自己在台上拿著獎盃，站在一眾芭蕾舞者前面的照片，並留言寫︰

金獎！感謝我所有教練和老師幫我達到這個水平！

劉秀盈奪得國際芭蕾舞比賽金獎，感謝老師的教導。（IG圖片）

而獎盃上寫上「國際芭蕾舞比賽2023 公開組 金獎」，相當叻女！是次芭蕾舞比賽在剛過去的周末於荃灣大會堂舉行，吸引了一眾芭蕾舞者參賽，互相切磋。

暑假遠赴芬蘭深造

參賽前，Zoe在舞蹈學校的安排下，趁暑假遠赴芬蘭深造芭蕾舞數星期，順道為比賽好好備戰。秀盈還順道到法國旅遊，過了一個充滿藝術氣息的暑假。

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Zoe在跳舞方面靠後天培育，15歲才正式學習跳芭蕾舞，在短短2年的努力練習下，她便獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書認可，更獲選入香港芭蕾舞劇團，屢次為港爭光在國際芭蕾舞比賽中奪得獎項。

她又充滿音樂細胞，自小彈得一手好結他及鋼琴，不時將自彈自唱的片段分享到社交平台，更曾錄製個人單曲，聲線甜美。孝順的她去年翻唱林子祥的經典歌曲《分分鐘需要你》送給爸爸大劉，相信大劉聽到都會甜入心。

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除了能歌善舞之外，Zoe還參加過功夫比賽，在五步拳、長拳、南拳、劍4個項目中都勇奪金牌，絕對是文武雙全。

漢基畢業升大學建築系

Zoe於中小學皆就讀漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女，Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。Zoe畢業後升讀大學建築系，早前她在IG分享自己的建築模型作品，向教授展示作品與圖則時也相當淡定，相信教授都好滿意。

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責任編輯：林綺玲

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