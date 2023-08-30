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【糾黨扒竊】涉糾黨尾隨女子企圖盜竊　兩內地漢認罪判監8個月

社會 12:47 2023/08/30

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涉糾黨尾隨女子企圖盜竊，兩內地漢認罪判監8個月。（資料圖片）

荃灣街頭日前出現扒竊黨，女途人被3名男子尾隨，2人打開雨傘掩護，1人企圖打開女子背囊，最終被女子發現敗走。其中兩名持雙程證的內地男日前在落馬洲口岸落網，今（30日）被解往西九龍裁判法院提堂，今承認1項企圖盜竊罪。裁判官指案件屬典型扒竊，考慮到事主沒有損失，各判監8個月。

被告黎多貴（26歲）及蔡冠東（48歲），兩人均持雙程證來港，今承認企圖盜竊罪。控罪指，兩人在2023年8月21日，在荃灣沙咀道106號外企圖偷竊屬於鄭姓女子的財產。

案情指，案發當日下午4時許，事主感到有人碰其背囊，轉身看見有人將手放在其背囊上，另外有兩男在旁，3男事敗逃逸。閉路電視拍攝到，黎企圖打開背囊，另外兩男打開雨傘掩護。黎及蔡在落馬洲口岸落網，警誡下拒承認犯案。

辯方求情指，黎在家鄉任職運輸工，月入約2,000元；蔡則務農，月入約1萬，兩人案發時分別來港買藥給兒子及旅遊，在途上認識，兩人明白會被判監，望法庭輕判。

裁判官莫子聰判刑時指，事件屬典型扒竊案，除兩名被告外還有1人涉案，考慮到被告初犯，事主沒有損失，扣減認罪折扣後各判囚8個月。

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記者：陳曉欣

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