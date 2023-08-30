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【離地租金】6K租床位共用廚廁目測不足100呎　港大內地碩士女生呻︰辛酸開局

親子 13:03 2023/08/30

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香港生活水平高，樓價貴絕全球，連帶租金都非常昂貴，對於海外學生來港求學會是非常大的開支及負擔！快將開學，海外及內地生要找屋租，很多位於大學附近的樓宇租金都被扯高，一名內地來港讀碩士的女生，以6千港元租了一個床位，而且要共用廚廁，她直言是「辛酸開局」。

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內地女生以「HK港碩23fall辛酸開局」為題，發文指，晚上到港後，就開始了特種兵的行程，先激活了手機卡，然後開始睇樓，一共睇了10套房，最終決定租在西營盤附近，每月6千，離港大步行16分鐘，除了房租外另付$300，包括水電及網費。

內地女生還將房間的照片放上網，從照片所見，只有一張單人床位，旁邊的小縫隙就裝有條掛衣通，連一個衣櫃都放不下，然後是一張書枱，目測不足100呎，儲物空間不足，而且活動空間都非常有限。

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女生在留言區表示單位廚廁共用，單位共5房，全部出租給港大生，兩個廁所一個露台及廚房。網民紛紛表示她被騙，租金不合理，有網民就指「真的是寸土寸呀」、「好貴且好小」。有人就替女生「心酸了」，表示「這房間看得我抑鬱了」。

不過，有網民反指，香港的房租就是這樣，單人間就是6千起步的，也不見得租貴了，倒是地段，可以選擇更好的。

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責任編輯︰陳麗薇

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