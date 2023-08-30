【爸知弊！你嚟湊吖】林盛斌「爭女」失敗被二女爆大鑊　阿Bob細仔轉數快盡得爸爸真傳

TVB開拍實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，邀來黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長，先後向「食腦爸爸」、「喊包爸爸」林子善、「暖男爸爸」陳展鵬，及「無為爸爸」Alex下戰書，節目將於8月31日起播出。

4位爸爸將在「無劇本」、「無預警」及「無得傾」的「三無」情況下「突發性」獨力湊小朋友、並不自覺地誤墮全家親子拍攝騙局陷阱。

4位預先與製作組串通好的媽媽會假裝中途離開，移師秘密基地並在逾20部隱藏鏡頭幫助下，全面監察老公100%真實湊仔舉動。為增加難度，製作組會事先與媽媽進行一對一訪談，再針對爸爸弱點度身訂造所有任務，暗地為爸爸們進行大改造！

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阿Bob：今次死火

明晚（8月31日）登場的首集嘉賓為林盛斌（阿Bob）、太太黃乙頤（Pearl）及細仔Jaye Jaye。

阿Pearl認為阿Bob最需要改善的地方是脾氣，她說：「佢覺得仔要有承擔啲，所以對個仔特別惡，連個仔本書擺得唔啱位，佢都可能會好䒐䒏（「忟憎」正字）。」

這邊廂太太食住花生歎世界，那邊廂阿Bob忙到甩轆，除了要獨自應付Jaye Jaye Organic衍生的各種難題，又要應付連串節目組安排的「不可能任務」，當中最讓阿Bob頭痕的，是要教曉Jaye Jaye「3的乘數表」。

阿Bob一接戰書即忍不住拋出：「今次死火，有排搞！」結果一如所料，阿仔一聽到乘數表即瘋狂逃亡，阿Bob尚未從絕望中回魂便要用盡各種方法制服兼勸服仔仔，除了要箍到實防止進一步逃亡，又不斷在仔仔耳邊發功令仔仔記熟算式，必要時還會化身「正能量大使」為仔仔加油及打氣，完全是體力及腦力大考驗，慘情程度令路過的黎諾懿亦忍不住笑住食花生，畫面過癮。

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林盛斌「爭女」失敗兼被爆料

阿Bob還要應製作組要求與太太上演「爭女大戰」，即時實測大女及二女會先回覆阿爸定阿媽message，結果阿Bob即使在第二round出茅招，亦未能扭轉劣勢、連續兩round被老婆KO。

不甘心的阿Bob一度搶電話與二女講數，卻遭阿女爆出一句：「你講句真話吖！」

與仔仔玩「估泥膠」遊戲時阿Bob再度老貓燒鬚，竟然搞錯阿仔意思以致痛失分數，並遭黎諾懿狠批泥膠「還原度」遠不及仔仔，由醒目司儀淪為豬隊友。

連環失威的阿Bob，馬上向阿仔道歉，豈料換來阿仔「人細鬼大」安慰：「唔緊要啦，你都係我爸爸！」，隨即笑爆全場。

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Jaye Jaye化解千古難題

其實Jaye Jaye確是盡得阿Bob真傳，一出場即大顯非凡身手的他，全程表情多多兼相當討喜，轉數及求生意欲更是超乎想像！

話說兩位校長突然拋出千古難題：「你鍾意爸爸多啲定媽媽多啲」，Jaye Jaye聽完先秒速投向媽媽懷抱，但當發見到爸爸勁失落後，即扮迷茫企圖蒙混過去：「你（爸爸）會畀我多啲時間睇電視，媽咪又成日都攬我，我揀唔到呀！」

此時爸爸媽媽分別以不同方式「拉票」，聽到托晒腮兼「左右為難」的Jaye Jaye，最終拋出「六字真言」化解危機！

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